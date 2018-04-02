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Ünlü Şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Ünlü Şair Ülkü Tamer, Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:42
Ünlü Şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Tamer 81 yaşında Bodrum’daki evinde hayatını kaybetti. Turgutreis Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Tamer’in bir süredir rahatsız oluğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Şairliğinin yanı sıra, gazeteci, oyuncu ve çevirmenlik Tapan Ülkü Tamer, 1958 yılında İstanbul Robert Kolej’ni bitirdi. Gazetecilik Enstitüsü’nde okuyan Tamer, 1964 ile 1968 yıllarında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı olan Tamer’in, Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 02.04.2018 09:21
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