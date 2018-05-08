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Uluslararası Müzik Festivali muhteşem konserle sona erdi

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin kapanış konserinde sahne alan, Mersin Devlet Opera Balesi ve TSK Armoni Mızıkası, performanslarıyla müzikseverleri büyüledi.

08 Mayıs 2018 Salı 22:18
Uluslararası Müzik Festivali muhteşem konserle sona erdi

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin kapanış konserinde sahne alan, Mersin Devlet Opera Balesi ve TSK Armoni Mızıkası, performanslarıyla müzikseverleri büyüledi.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin kapanış konserinde, Mersin Devlet Opera Balesi ve TSK Armoni Mızıkası sanatçılarının ortak konseri izleyicilerden tam not aldı. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde verilen konserin ilk bölümünde, şef Tarık Tal yönetiminde Kıbrıslı usta piyanist Rüya Taner, ’G. Greshwin’in, An Amerikan in Paris ve G. Rieg’in Piyano Konçertosu’nu’ seslendirirken ikinci bölümünde ise Kıvanç Tepe’nin, ’Bu Vatan Bizim’ Oratoryosu’nu solistler, Gökçe Nur Semerci, Onur Polat, Hasan Berk, TSK Armoni Mızıkası ve MDOB Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Bu Vatan Bizim eserinin anlatıcılığını da usta opera rejisörlerinden Kenan Korbek yaptı. Büyük ilgi gösterilen kapanış konserinde sanatçılar izleyicilerden tam not aldı.

(Güray Gürdal /İHA)
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