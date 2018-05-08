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Türk Lirası’nın tarihteki yolculuğu

Osmanlı’nın çağdaşlaşma hareketinde finansın rolünü üstlenen "Galata Bankerleri" belgeleri sergisi açıldı. Beyoğlu’nda açılan sergide Osmanlı döneminden günümüze ekonomi ve finans arşivi gün yüzüne çıkarıldı. Sergide ayrıca Türk Lirası’nın tarihteki yolculuğu da anlatıldı.

08 Mayıs 2018 Salı 09:41
Türk Lirası’nın tarihteki yolculuğu

Osmanlı’nın çağdaşlaşma hareketinde finansın rolünü üstlenen "Galata Bankerleri" belgeleri sergisi açıldı. Beyoğlu’nda açılan sergide Osmanlı döneminden günümüze ekonomi ve finans arşivi gün yüzüne çıkarıldı. Sergide ayrıca Türk Lirası’nın tarihteki yolculuğu da anlatıldı.

Galata Bankerleri, 19’uncu asrın ikinci yarısından sonra kurdukları bankerlik işletmeleri ile Osmanlı döneminde ekonomik hayatı ve günlük yaşam koşulları etkilemede büyük rol oynamışlardı. Geçmiş dönemlerde ekonomik hayatı elinde tutan Galata Bankerleri belgeleri Beyoğlu’nda, düzenlenen bir sergi ile gün yüzüne çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası himayelerinde, Vakıfbank ve Halkbank’ın katkılarıyla düzenlenen ve Koleksiyoner Alpay Tarhan’ın arşivinden oluşan, Osmanlı’nın çağdaşlaşma hareketinde finansın rolünü üstlenen "Galata Bankerleri" belgeleri sergisi, ‘ Galatalı Bankerlerden Günümüze Finans Tarihi’ ismiyle Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda açıldı.

"BEYOĞLU SANAYİLEŞME VE TİCARETİN DE MERKEZİ"

Serginin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptı. Beyoğlu’nun kültür, sanat, tarih, mimari, estetik ve turizmin yanı sıra finansın da merkezi olduğunu belirten Başkan Demircan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Beyoğlu’nu kültürün, sanatın, tarihin, mimarinin, estetiğin, turizmin merkezi olarak hep adlandırıyoruz. Ama ıskalıyoruz, aslında Beyoğlu sanayileşme ve ticari tarihimizin, bankacılık, sigorta hizmetlerinin de merkezi. Bu yönünü biliyoruz ama öne çıkarma konusunda belki zayıftık. Bu sergi Beyoğlu’nun bir başka yönünü de ön plana çıkarıyor. Sanayi devrimi ile birlikte hayatımıza ticareti geliştirmek üzere banknotlar, hisse senetleri girdi. Bunlar da Galata bankerleri üzerinden günümüze geldi. Bu modern sanayileşme hamlesinin başladığı süreçte Türkiye topraklarında bankacılık nereden başladı, ilk örnek neydi, hangi evrimleri geçirdi ve bu güne nasıl geldi. bunları anlatması açısından kıymetli bir sergi oldu."

SERGİ, TÜRKİYE’DE BİR İLK

Galata’dan başlayıp, Anadolu’ya uzanan ekonomik serüvenin belgelerini titizlikle derleyen Koleksiyoner Alpay Tarhan da serginin Türkiye’de bir ilk olduğunu kaydetti. Ziyaretçilere tarihi bir seyir sunduklarını belirten Tarhan, "Gelen bütün ziyaretçilerimize şunu vaad ediyoruz; Türkiye’de bu eserlerin bir arada toplandığı ilk sergi bu. 1850’de Osmanlı ilk bankayı kuruyor. Bu bankayla başlayıp Merkez Bankası’na ulaşan serüveni, vakıfların ve diğer kurumların yürüttüğü ticari faaliyetleri, Galata Bankerlerinden günümüze uzanan bütün serüveni insanlar bir tarihi kronolojik sırada izleyecekler" dedi.

Sergide, Osmanlı Devleti’nin İtibâr-ı Milli Bankası’ndan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na uzanan yolcuğu, Dersaadet Bankası’ndan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na geçişi gibi önemli dönemlerdeki paralar ve hisse senetleri sergileniyor.

Sergide ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk basımı olan 1 Türk Lirası’ndan, 1.000.000 Türk Lirası’na giden süreci ve sonrasında Türk Lirasından altı sıfırın atılmasıyla gerçekleşen tarihi olayın hikayesi de anlatılıyor.

(İHA)
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