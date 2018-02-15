Taşhan 400 yıldır Tokat esnafına ev sahipliği yapıyor

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Taşhan, 1626 ila 1632 yıllarında tamamlanan inşasının ardından günümüze kadar hizmet vermeye devam eden ülke genelindeki 5 büyük handan birisi olarak dikkat çekiyor. Ağırlıkla hediyelik eşyaların satışının yapıldığı handa, 400 yıldır süregelen bakırcılık, yazmacılık ve fener ustalığı gibi meslekleri devam ettiren esnaflara ait küçük atölyeleri bulunuyor. Tarihi çatı altından 114 esnafın bulunduğunu söyleyen Taşhan Esnafları Derneği Başkanı Mehmet Ergezer, yapının Türkiye’nin en büyük 5 hanından birisi olduğunu söyledi. Başkan Ergezer: "İçinde bulunduğumuz Türkiye’nin 5 hanından birisi olan Taşhan’dır. Burası 17’inci yüzyılda, 1626 - 1632 yılları arasında inşa edilmiş, güzel nadide bir Osmanlı eserimizdir. Burası 114 tane işyeri barındıran büyük bir eserimiz. Burada kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Tokat sanatlarını yapan esnaflarımız, ustalarımızla birlikte hediyelik eşya satışı ağırlıkta" şeklinde konuştu. 55 yaşındaki bakırcı ustası Osman Unutmaz, 400 yılı aşkın bir süredir handa mesleğinin icra ediliyor olmasından dolayı mutlu olduğunu ve bu süre zarfında çekiç sesinin hiç susmadığını söyledi. Taşhan’da yazmacılık sanatını icra eden Beyhan Nadir, ziyaretçilerin genelde yerli ve yabancı turistlerden oluştuğunu, kenti ziyaret eden gezginlerin de kentten mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti.