Son Feci Bisiklet'in yeni single şarkısı çıktı

Vokal ve gitarda Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen ve bas gitarda Ozan Özgül'den oluşan Son Feci Bisiklet, bu yeni çalışmasında gerek müzikal altyapısı gerekse söz örgüsüyle dinleyiciyi yine farklı bir serüvene davet ediyor. Söz, beste ve düzenlemesi Arda Kemirgent imzası taşıyan şarkı, bugün tüm dijital platformlarda.

Konser turnesi devam ediyor

Konserleriyle il il gezmeye devam eden Son Feci Bisiklet, Mart ve Nisan ayında da durmuyor. 1 Mart Denizli Route’de sahne alacak olan grup, 10 Mart’ta Gazimağusa The People’s, 16 Mart’ta Bursa Hayalperest, 21 Mart’ta Antalya Holly Stone Performance Hall, 22 Mart’ta İstanbul Dorock XL, 29 Mart Çanakkale Hayal Kahvesi’nde sahne alacak grup, Nisan ayında da dinleyiciyle buluşmaya devam edecek. Son Feci Bisiklet, 20 Nisan’da DasDas’ta, 21 Nisan’da Ankara Grifest’te, 27 Nisan’da da Gazimağusa’da DAÜ Stadyumu’nda konser verecek.