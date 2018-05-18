Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102258
ALTIN
190.193
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1429
EURO
5.3954
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Solu-Can’ın Gözüyle Toplumsal Cinsiyet

Mobing konusunda yıllardır verdiği mücadele ile tanınan Çağlar Çabuk, yeni kitabı Solu-Can’da Toplumsal Cinsiyet’ gibi sert bir kavramı yine yumuşak bir dille masaya yatırıyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 17:11
Solu-Can’ın Gözüyle Toplumsal Cinsiyet

Yumuşak Güç kitabıyla, gerçek gücün şiddet içermediğini günlük hayattan öyküler ve örneklerle anlatan Çağlar Çabuk, “Toplumsal Cinsiyet” gibi sert bir kavramı yine yumuşak bir dille masaya yatırıyor. Kadına yönelik şiddetin her gün biraz daha arttığı günümüzde, cinsiyeti oluşturan kodları, çift cinsiyetli bir canlı olan Solu-Can’ın perspektifinden okuyoruz.

Solu-Can, hem dişi hem erkek. Aynı bedende yaşamak zorunda olan birbirine zıt iki türün savaşı, hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan cinsiyet ayrımcılığına da ışık tutuyor. Çağlar Çabuk, iki cinsin bir arada kalma mücadelesini kolay ve anlaşılır bir dille anlatırken, toplumsal cinsiyet konusunu geçmişten günümüze dek örnekler vererek anlatıyor.

Mobing konusunda yıllardır verdiği mücadele ile tanıdığımız Çağlar Çabuk, insanların farkındalıklarının hikayelerle ve örneklerle artacağına olan inancıyla okuyucuya bir Solu-Can hikayesi sunuyor. Herkes Solu-Can’a dokunamaz. Toplumsal cinsiyet konusu da aynen Solu-Can gibi.

Siz dokunabilir misiniz?

Solu-Can

Ceres Yayınevi

144 sayfa

13.5x21 cm

1.Baskı

Anahtar Kelimeler:
çağlar çabukSolucanToplumsal Cinsiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1400 yılık kilise onarılmayı bekliyor
1400 yılık kilise onarılmayı bekliyor
’Altın Kalem Ödülleri’ sahiplerini buldu
’Altın Kalem Ödülleri’ sahiplerini buldu
Uluslararası Müzik Festivali muhteşem konserle sona erdi
Uluslararası Müzik Festivali muhteşem konserle sona erdi
Türk Lirası’nın tarihteki yolculuğu
Türk Lirası’nın tarihteki yolculuğu
Murat Kekilli Kilis’i salladı
Murat Kekilli Kilis’i salladı
5. Altın Palmiye Altın Ödülleri sahiplerini buldu
5. Altın Palmiye Altın Ödülleri sahiplerini buldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim