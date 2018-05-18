Solu-Can’ın Gözüyle Toplumsal Cinsiyet

Yumuşak Güç kitabıyla, gerçek gücün şiddet içermediğini günlük hayattan öyküler ve örneklerle anlatan Çağlar Çabuk, “Toplumsal Cinsiyet” gibi sert bir kavramı yine yumuşak bir dille masaya yatırıyor. Kadına yönelik şiddetin her gün biraz daha arttığı günümüzde, cinsiyeti oluşturan kodları, çift cinsiyetli bir canlı olan Solu-Can’ın perspektifinden okuyoruz.

Solu-Can, hem dişi hem erkek. Aynı bedende yaşamak zorunda olan birbirine zıt iki türün savaşı, hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan cinsiyet ayrımcılığına da ışık tutuyor. Çağlar Çabuk, iki cinsin bir arada kalma mücadelesini kolay ve anlaşılır bir dille anlatırken, toplumsal cinsiyet konusunu geçmişten günümüze dek örnekler vererek anlatıyor.

Mobing konusunda yıllardır verdiği mücadele ile tanıdığımız Çağlar Çabuk, insanların farkındalıklarının hikayelerle ve örneklerle artacağına olan inancıyla okuyucuya bir Solu-Can hikayesi sunuyor. Herkes Solu-Can’a dokunamaz. Toplumsal cinsiyet konusu da aynen Solu-Can gibi.

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Solu-Can

Ceres Yayınevi

144 sayfa

13.5x21 cm

1.Baskı