Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Şanlıurfa’da 3 kubbeli hamam bulundu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda 12’nci Yüzyıl’dan kaldığı tahmin edilen 3 kubbeli bir hamam bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 14:01
Şanlıurfa’da 3 kubbeli hamam bulundu

Harran ilçesindeki İçkale’de devam eden arkeolojik kazılarda, 14 tane olduğu rivayet edilen hamamlardan birine ulaşıldı. Yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen hamamın Zengi Atabeyliği ve Eyyübiler dönemine ait olduğu belirtildi. Çalışmalar sonucunda bulunan hamamın tarihe ışık tutacağı dile getirildi.

Hamamdaki kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal’dan bilgi aldı. Yetkililere kazı alanını gezdirip yapı hakkında bilgi veren Önal, "2017 yılında Harran ören yerinde, Harran Üniversitesinin Arkeoloji Bölümü kazı ekibi olarak yaptığımız çalışmada İçkale Saray’da bir hamam gün ışığına çıkarttık. Bu hamam sarayın ikinci katında yer alıyor ve üç kubbeden oluşuyor. 12’nci ve 13’üncü yüzyılda bu hamam yapılmış” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise “Eyyübiler dönemine ait olduğunu değerlendirdiğimiz ve muhtemelen Sultan Selahattin Eyyübi’nin de kullandığı bir hamam olduğunu değerlendiriyoruz. O açıdan da ayrı bir önemi var” şeklinde konuştu.

Harran ören yerinde Ulu Cami Külliyesi ve İçkale Saray’daki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliği, ŞURKAV, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Harran Kaymakamlığı ve Harran Belediyesinin katkılarıyla yapılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya’da yerleşim yeri bulundu
Kapadokya’da yerleşim yeri bulundu
Çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdular
Çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdular
Döndüm Ben filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
Döndüm Ben filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
İstanbul Beşiktaş'taki 3 bin 500 yıllık mezarlık görüntülendi
İstanbul Beşiktaş'taki 3 bin 500 yıllık mezarlık görüntülendi
2017'de en çok bu kitaplar sattı
2017'de en çok bu kitaplar sattı
Arif Sağ müzik eğitimlerine devam ediyor
Arif Sağ müzik eğitimlerine devam ediyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim