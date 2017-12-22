Şanlıurfa’da 3 kubbeli hamam bulundu

Harran ilçesindeki İçkale’de devam eden arkeolojik kazılarda, 14 tane olduğu rivayet edilen hamamlardan birine ulaşıldı. Yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen hamamın Zengi Atabeyliği ve Eyyübiler dönemine ait olduğu belirtildi. Çalışmalar sonucunda bulunan hamamın tarihe ışık tutacağı dile getirildi.

Hamamdaki kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal’dan bilgi aldı. Yetkililere kazı alanını gezdirip yapı hakkında bilgi veren Önal, "2017 yılında Harran ören yerinde, Harran Üniversitesinin Arkeoloji Bölümü kazı ekibi olarak yaptığımız çalışmada İçkale Saray’da bir hamam gün ışığına çıkarttık. Bu hamam sarayın ikinci katında yer alıyor ve üç kubbeden oluşuyor. 12’nci ve 13’üncü yüzyılda bu hamam yapılmış” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise “Eyyübiler dönemine ait olduğunu değerlendirdiğimiz ve muhtemelen Sultan Selahattin Eyyübi’nin de kullandığı bir hamam olduğunu değerlendiriyoruz. O açıdan da ayrı bir önemi var” şeklinde konuştu.

Harran ören yerinde Ulu Cami Külliyesi ve İçkale Saray’daki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliği, ŞURKAV, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Harran Kaymakamlığı ve Harran Belediyesinin katkılarıyla yapılıyor.