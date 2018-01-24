Sanatın gücüyle değişen yaşamlar

Bon Cloud, “Değişen Kader: Thangka Resimleri Öğrencilere Yeni Bir Yol Sağlıyor” isimli eseriyle sanatın evrensel gelişime olan katkısına dair önemli bir örnek sunuyor.

Türkiye’de özellikle fakir ailelerin çocuklarının okutulmasına yönelik uğraşlar Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Rangtang bölgesinde de farklı ya da benzer şekillerde uygulanmakta. Tibet’te Thangka sanatı insanların kaderlerinin değişiminde önemli bir rol oynuyor. Daha önce bir amacı olmayan ama bu sanata gönül verdikten sonra hayatı değişen Seqinglamu’nun hikâyesi se bu anlamda çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Bon Cloud da sanatın gücünü gösteren bu güçlü hikâyenin filmini yaparak tüm dünyaya sunmaya hazırlanıyor.

Sanatını ticari araç olarak kullanmadı

Çin’in en uzak ve en az gelişmiş bölgelerinden birinde fakir bir çoban ailesinin kızı olan Seqinglamu’nunbir gelecek planı yoktu. Kız çocuklarının erken yaşlarda yapılan bir evlilikten başka umutları olmamasına rağmen bu genç kadın evlenmek yerine Thangka üzerine çalışmayı seçti. Rangtang’taki Jonang manevi kültür Merkezi’nde son 8 yıldır Thangka üzerine yoğun bir eğitim alan Seqinglamu, Buda’yı temsil eden Thangka resimlerinden oluşan mezuniyet çalışması ile profesyonel sanat eseri tutkunlarının dikkatini çekti. Kendisine gelen birçok çalışma teklifine karşın sanatıyla ticari anlamda sektöre adım atmayı reddetti ve ona Thangka resim sanatının gerçek değerini gösteren öğretmeni Jianyang Lezhu Rinpoche ile birlikte kendini bu alanda geliştirmeye yöneldi.

Resimleriyle insanlara yardım etmek istiyor

Seqinglamu, “Çin’in az gelişmiş bölgelerinden birinde doğdum. Doğduğum coğrafyada imkânlar sınırlıydı, birçok sıkıntı çektim. Yaşıtlarım gibi ya erken yaşta evlenecektim ya da eğitim alarak kaderimi değiştirecektim. Ben ikinci yolu seçtim ve Thankga sanatına gönül verdim. Uzun ve yorucu bir eğitimden sonra Thangka’yı öğrendiğim Rangtang Jonang Manevi Kültür Mirası Merkezi’nde yer alarak çalışmalarımı sürdürmeye karar verdim. Kendimi bu sanat üzerine çalışma fırsatı bulduğum için şanslı hissediyorum. Ticari anlamda bu işi yapmak yerine Thangka resimlerini derinden anlayarak diğer insanlara resim aracılığıyla yardım etmek istiyorum. Bu benim hayalim olduğu için her zaman daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum” diyor.

Geçmişten günümüze dini sanatın evrensel gücü

İnsanlık tarihi kadar eski olan resim sanatı, gerek birleştirici gücü, duyguları geliştirmesi ve estetik yönü ile her dönemde insanlara değer katmaktadır. Bununla birlikte yüzyıllar içerisinde gerek içerdiği malzemeler, gerekse de semboller ve konularıyla zenginleşerek her dönem insanların hayatına çeşitlilikler sunmaktadır. Resim sanatı Anadolu’da birçok medeniyetten günümüze taşındı. Bu örneklerin arasında Thangka sanatı gibi toplumların inanışlarından ilham alan dini sanat öğelerini içeren resimler de bulunmaktadır.

Genel olarak inanışları içeren resim sanatının Anadolu’da somutlaşan ilk örneklerine Hititler döneminden kalan kabartma betimlemeler ile yapılan figürlerde rastlanmaktadır. Eski Türk resminin temsilcileri olan Uygur Türkleri’ne dair Buda harabelerinde bulunan parşömen boyamalar ve süslü minyatürler de önemli eserler arasında görülmektedir. Osmanlı Dönemi’nde yine dini figür içerikli minyatür örnekleri günümüze kadar gelmiştir. Bugünde halı, kumaş ve parşömen üzerine boyama ile geleneksel unsurlardan beslenip farklı kültürleri de içine alarak resim sanatına dair önemli eserler ortaya konmaktadır. Dini resim örneklerinin önemli bir kolu Tibet’te gelişen Thangka olarak bilinen pamuk, ipek ya da parşömen üzerine boyama eserlerdir. Bu sanatın görsel ifadelerinde Budizm’e ilişkin simgelere, hikâyelere yer verilmektedir.

Thangka, zanaat ve yetenekten öte zihni ve bedeni anlama yöntemi

Seqinglamu ile birlikte 60 öğrencinin eğitim gördüğü Jonang manevi Sanat Merkezi kurucusu, CPPC başkan yardımcısı ve Çin, ulusal manevi kültür temsilcisi Jianyang, Thangka’nın sadece bir resim çeşidi olmadığını, bu sanatın insanların hayatına katkı yaptığını şu sözleri ile açıkladı: “Öğrencilerimize bu sanatla birlikte yaşamın olasılıklarını, Budizm'in yaşamı yorumlama şeklini, kendilerini nasıl tanıyacaklarını ve anlayacaklarını, toplumun ne olduğunu, dış unsurların bizi nasıl etkilediğini ve bilgiyi nasıl aldığımı göstermek istiyoruz. Thangka resmini zanaat veya yetenek olarak değil bunu kendi zihnimizi ve bedenimiz anlama yöntemi olarak düşünmemiz gerekiyor. Thangka resimleri iç dünyamıza girerek beden ve zihnimizi sınırlar olmadan ifade edebiliyor. Bu da Thangthankka’nın önemini ve değerini yansıtır.”

Günde 7-8 saat resim yapıyorlar

Seqinglamu, “Kendini bu sanata adayan öğrencilerin günde on saate kadar resim yaptığını da belirterek; sanatın zorluklarına ilişkin: “Bu işin çeşitli zorlukları da yok değil. Rangtang’da kış ayları o kadar soğuk oluyor ki resimler bile donuyor. Seqinglamu, bu durumu “Öğrenme sürecinde kaçınılmaz zorluklar ve engeller var, Thangka’nın dikkatli bir şekilde resmedilmesi gerekiyor. Parmaklarınızın hareketi ve düşünceleriniz aynı şekilde çalışmalı. Bazen bir şeyler çizemediğimde kendimi kötü hissediyorum” dedi.

Resimle ilgili yetenekler Budist tapınaklarında öğretiliyor

Thangka resimleri ve Budist mimarisi ile tanınan Rangtang idari bölgesi, nüfusun çoğunun etnik Tibetli olduğu Ngawa Tibet ve Qiang Otonom Bölgesinin yönetimi altında bulunuyor. Bu bölgede resimle ilgili yetenekler lamalar tarafından bin yıllardır Budist tapınaklarında öğretiliyor ve yüksek seviyeli akademik araştırma değerine sahip oldukları kabul ediliyor.