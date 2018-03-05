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Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli film ödülleri olarak kabul edilen Oscar’lar, sahiplerini buldu.

05 Mart 2018 Pazartesi 09:06
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli film ödülleri olarak kabul edilen Oscar’lar, sahiplerini buldu.

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 90. Akademi Ödüllerinde “The Shape of Water”; ‘En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Film Müziği’ dallarında olmak üzere 4 Oscar kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Gary Oldman’a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de Frances McDormand’a verildi.

Gecenin açılışını ve sunuculuğunu ünlü program sunucusu Jimmy Kimmel gerçekleştirdi. Aynı zamanda Harvey Weinstein skandalını ortaya çıkartan ve uğradığı istismarı ilk olarak anlatan Ashley Judd da gecede sunucuydu. Ashley Judd sahneye çıktığında, “Zaman Doldu” hareketi ile ilgili olarak "Artık koro halinde Time’s Up diyoruz. İleriye bakıyoruz, eşitlik için sonsuz seçenekler olduğunu görüyoruz, bize bunun sözü verildi. Farklılıkları ekranda görmeye ihtiyacımız var" dedi.

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Yabancı Dilde Film: A Fantastic Woman

En İyi Animasyon Filmi: Coco

En İyi Belgesel Film: Icarus

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Dear Basketball

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Film Kurgusu: Dunkirk

En İyi Özgün Senaryo: Get Out

En İyi Görüntü Yönetimi: Blade Runner 2049

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name

En İyi Ses Miksajı: Dunkirk

En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk

En İyi Kısa Film: The Silent Child

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405

En İyi Film Müziği: The Shape of Water

En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)

(İHA)
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