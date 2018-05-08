Murat Kekilli Kilis’i salladı

Rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde unutulmaz bir konser verdi.

7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen Bahar şenlikleri ile mezuniyet törenleri dolayısıyla düzenlen etkinlikte sahne alan rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, konsere katılanlara coşturdu. 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrenciler ile çok sayıda Kilisli vatandaşın katıldığı ücretsiz konserde Murat Kekilli canlı performansı dikkat çekti. Öğrenciler ile vatandaşların da zaman zaman eşlik ettiği konserde, Murat Kekilli yoğun ilgi gördü. Konser boyunca öğrenciler ile vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt aldığı konsere binlerce kişinin katıldığı öğrenildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rock müzik sanatçısı Murat Kekilli ile müzisyenlere plaket takdim etti.

(İHA)