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Münir Özkul'u kaybettik

Usta sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti.

05 Ocak 2018 Cuma 12:50

93 yaşındaki Yeşilçam’ın usta sanatçısı Münir Özkul, Cihangir’deki evinde hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Özkul’un evine geldi. Belediyenin bir doktorunun da ölüm raporunu vermek için sanatçının evine geldiği öğrenildi.

Oyuncu Ferdi Atuner, usta sanatçı Özkul’un ölüm haberini basın mensuplarından öğrendi. Özkul’un komşusu olduğunu söyleyen Atuner, “Allah rahmet eylesin çok da sevdiğim bir ağabeyim. Çok da iyi bir oyuncuydu. O kadar kısa zaman içinde bir çokları ebediyete intikal ettiler. Beraber oynadım biliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Türk sineması ve Türk tiyatrosu gerçekten büyük bir değerini kaybetti” dedi.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 14:12
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