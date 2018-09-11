Modern tezhib sanatını moda ile buluşturan sergi açılıyor

7 Art Gallery, 13 Eylül Perşembe günü açılacak yenilikçi bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Tezhip sanatını geleneksel ve modern çizgileri kullanarak moda ile bağdaştıran “Sessizlik Kırmak” sergisi, dünya uygarlık tarihinin en eski sanatını giysiler üzerinde yansıtarak, yeni bir moda akımını sanatseverler ile buluşturmayı bekliyor.

Meslek hayatına modayla başlayan Ensieh Najarian’nın İstanbul’da ilk kez sanatseverler ile bulaşacak olan “Sessizlik Kırmak” sergisi, sanat ve moda yönünde yeni bir hareket başlatmayı hedefliyor. Najariyan’ın eserleri tezhip’in kumaş üzerine baskısından oluşuyor, eserlerinin kumaş üzerinde çalışılmasında geleneksel ve modern desenler kullanan sanatçı, tekniğini bir anlamda tezhip ve modanın birlikte kullanımı olarak ifade ediyor. Sergide yer alan çalışmalar; renk ve motiflerde özgürlüğe ve özgürleşmeye vurgu yaparken, bazen de eski ve yeni dönemden esintilerin canlı resimlerle bir araya getirilmesiyle bizleri modern tezhip tarihinde anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor.

16.00 – 20.00 arası gerçekleşecek sergi, 13 – 20 Eylül tarihleri arasında 7 Art Gallery Beyoğlu’nda ziyarete açık olacak.

Ensieh Najarian kimdir, 1982 yılında Hamedan İran'da doğdu. Çocukluğundan beri sanata olan ilgisini her dönemde daha ileriye taşıyan sanatçı, doğduğu şehirde eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katıldı. 2001 yılında üniversiteye kabul edildi ve lisans diplomasıyla Tahran Üniversitesinden mezun olduktan sonra minyatür çizimi (geleneksel İran resmini) öğrendi. Şimdilerde geleneksel ve modern sanatı birleştirerek yeni bir tarz ortaya çıkarıyor.

Sanatçı, 2013 yılında 5’nci Uluslararası Fajr görsel sanatlar festivalinde, 2015 yılında 3’ncü Tolo khordad görsel sanatlar festivalinde ve 2016 yılında görsel sanatların 14’ncü imam reza festivalinde birinci seçildi.