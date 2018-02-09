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Lara Di Lara'dan yeni klip: "Giderken"

Yeni albümü “Hazineler İçindesin” ile büyük beğeni toplayan Lara Di Lara, ikinci klibini Giderken şarkısına çekti.

09 Şubat 2018 Cuma 13:24
Lara Di Lara'dan yeni klip: "Giderken"

Sony Music etiketiyle yayınlanan ve 16 şarkıdan oluşan albümün ilk klibi “Sıradan Dediğin”in ardından Lara Di Lara, ikinci klip olarak sevilen bir diğer şarkısı “Giderken”le izleyiciyle buluşuyor. Urla ve Karaburun’un eşsiz güzelliklerinin de yer aldığı klipte, doğanın duru güzelliği dikkat çekiyor. Söz, beste ve düzenlemesi Lara Di Lara imzası taşıyan şarkının klibinde yönetmen koltuğunda ise Burçin Esin ve Hazal Kızıltoprak oturuyor. Bugün izleyiciyle buluşan “Giderken” şarkısının klibi, sanatçının vevo kanalında yayında.

Son Güncelleme: 09.02.2018 13:26
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Lara Di Lara Yeni KlipGiderkenLara Di Lara
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