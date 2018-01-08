Kültür A.Ş’nin genel müdürlüğüne getirilen Kemal Kaptaner kimdir?

2017 yılının Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilen Rıdvan Duran’ın 5 Ocak 2018 tarihinde İBB Kültür Daire Başkanı olarak atanmasının ardından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini Kemal Kaptaner devraldı.

İBB Kültür A.Ş.’nin Topkapı’da bulunan genel müdürlük binasında bugün gerçekleşen devir teslim toplantısı İştirak Koordinasyon Müdürü Hasan Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleşti. Devir teslim toplantısında İBB Kültür A.Ş. birim müdürleri ve şefleri de hazır bulundu.

Rıdvan Duran görevi devrederken yaptığı konuşmada, “Görevi İstanbul sevdalısı bir insana ve aynı zamanda çok eski bir arkadaşıma devrediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eminim, iki kardeş kurum İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Kültür A.Ş. olarak bundan sonra çok daha yakın çalışıp, güçlerimizi birleştirerek İstanbul’un kültür-sanat hayatına olumlu katkılar sağlayacağız.” dedi.

Duran daha sonra Kültür A.Ş. çalışanlarına hitaben, “Birlikte mesai yaptığım arkadaşlarımı hiçbir zaman geçmişte bırakamadım. Kültür A.Ş.’de görev yaptığım süre boyunca Anadolu Ajansı’nda birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan fikir ve destek aldım. Aynı şekilde sizlerle de irtibatımızın devam edeceğini umuyorum. Danışmak ve fikirlerinize başvurmak için sizleri aramaya devam edeceğim.” dedi.

İBB Kültür A.Ş.’nin yeni genel müdürü Kemal Kaptaner ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “32 yıllık meraklı bir İstanbullu ve 30 yıllık iflah olmaz bir kültür-sanat takipçisi olarak böyle bir göreve getirilmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Aslen Bursalı olmakla beraber, üniversite öğrenimimle birlikte İstanbul yolculuğum başladı. İstanbul’a karşı ilk günkü heyecanım hala devam ediyor. Haftasonları eşimle birlikte arabamızı Üsküdar’a park edip vapurla Eminönü’ne geçiyor, Şark Kahvesi’nde birer kahve içtikten sonra şehrin sokaklarını gün boyu adımlıyoruz. İstanbul sevdam 32 yıl öncesine dayanmakla birlikte bunun ilk iki yılı İTÜ’deki bölüm ve derslere adaptasyon sebebiyle oldukça teknik geçti. Ancak iki yılın ardından bu büyülü şehrin dünyasında kaybolmaya başladık. O vakitler şimdi olduğu gibi internetten takip edebilme şansımız olmadığı için her türlü etkinliği bizatihi katılmak suretiyle kovalamak durumundaydık. Kültür-sanat hayatının sıkı bir takipçisi olmakla birlikte aynı zamanda yapılan etkinliklerin niteliğini de eleştirirdik. Şimdi ise eleştiri oklarının hedefinde olan bir makamda bulunuyorum. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Sayın Rıdvan Duran görevi süresince her türlü eksiklik ve aksaklığın üstesinden gelmiştir. Burada bana soyadımdan da anlaşılacağı üzere sadece kaptanlık yapmak düşüyor. Kültür A.Ş.’de 11 müdür bulunuyormuş. Onlarla da profesyonel bir takıma yakışır şekilde hareket edeceğimize inanıyorum.”

Devir teslim toplantısında bir konuşma yapan İştirak Koordinasyon Müdürü Hasan Yılmaz ise Rıdvan Duran’a İBB Kültür A.Ş.’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “Ne mutlu ki bu teşekkür bir veda anlamında değil. Eminim ki yeni vazifeniz boyunca size nice teşekkürler edeceğiz.”

Toplantının ardından İştirak Koordinasyon Müdürü Hasan Yılmaz ve İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Kemal Kaptaner’e yeni makamına kadar eşlik etti.

Kemal Kaptaner kimdir?

Kaptaner, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Reklam sektöründe reklam yazarı, proje yönetmeni, kreatif direktör gibi pozisyonlarda çalıştı. Pazarlama iletişimi içerikli yazıları “İşler Kötüyse Reklam Yapın” adıyla kitap olarak yayınlandı. Reklam ajanslarında çalışmanın yanı sıra radyo TV programları yaptı. 2002-2004 yıllarında, AKRA FM’de Genel Müdür olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Reklamcılık ve Reklam Yazarlığı dersleri verdi. 2006 – 2012 arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda, devamında Anadolu Ajansı ve İMKB'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2014’te Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmaya başladı. Avea ve TTNET markalarının da birleşmesiyle Kıdemli Direktör oldu. 2017 yılı boyunca danışman olarak Türk Telekom'da göreve devam etti. III. Millî Kültür Şûrası'nda komisyon üyeliği yaptı.