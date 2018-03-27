“Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri" sergisi açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 30 farklı noktasını gösteren “Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri” fotoğraf sergisi, Ankara’da açıldı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mart 2018 tarihinde KAÜ, Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) Genel Merkezi iş birliği ve ev sahipliğinde profesyonel bir ekip tarafından fotoğraflanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 30 farklı noktasını gösteren “Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri” başlıklı bir fotoğraf sergisi açtı. 26 Mart-2 Nisan 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide halen KKTC’nin çeşitli bölgelerinde bulunan Osmanlı eserlerinden oluşan fotoğraflar sergileniyor.

Lefkoşa’da Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Lefkoşa Su Kemerleri, Sultan II. Mahmut Kütüphanesi, Derviş Paşa Konağı, Arabahmet Camii, Gazimağusa’da Buğday Camii, Girne’de Ağa Cafer Paşa Camii, Lefke’de Tarihi Su Kemerleri gibi Osmanlı mimarisini yansıtan fotoğrafların bulunduğu serginin 2 Nisan 2018 tarihine kadar açık olacağı, ardından KKTC’de de sergilenmeye devam edeceği belirtildi.

(İHA)