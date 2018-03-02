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Khontkar'dan yeni şarkı: "Kime Ne"

Türkiye’deki trap müziğin öncü ismi Khontkar, bu kez karşımıza sokağın bambaşka bir yüzünü anlatan “Kime Ne” ile çıkıyor.

02 Mart 2018 Cuma 15:17
Khontkar'dan yeni şarkı: "Kime Ne"

Geçtiğimiz Ağustos ayı Basemode Records ve Sony Music Türkiye ailesine katılarak ilk single’ı “Hiçbir Şeyim Yok”’u yayınlayan Türkiye’deki trap müziğin öncü ismi Khontkar, bu kez karşımıza sokağın bambaşka bir yüzünü anlatan “Kime Ne” ile çıkıyor.

Aykırı tavırları, boyalı saçları ve yüz dövmeleriyle Türkiye’deki Hip-hop kültürünün sınırlarını zorlayan sanatçı, şarkının sözleriyle de “Ben neysem oyum.” imajını bizlere yansıtıyor. Tüm prodüksiyon işlemleri alter-egosu olarak bilinen Barry Allen tarafından yapılan şarkının video klibinin çekimleri “Kötü Adam” yönetmenliğinde 3 farklı mekanda gerçekleşti. Bir kısmı İzmir’de büyüdüğü semt olan Gürçeşme’de gerçekleşen klibin, kullanılan görsel efektlerle de dikkat çeken kurgusu Mustafa İlkay Tapik’e ait. Single’ın başarılı ve yaratıcı kapak tasarımında da, kendine özgü karakterleriyle yaptığı tasarımları süsleyen Selin Çınar, bu kez Khontkar’ı kendi dünyasına dahil ediyor.

Gerek müzik videosuyla, gerek flow tekniklerinden müzikal altyapısına, gerek kapak tasarımıyla, bugüne kadar çok fazla rastlamadığımız bir tarzı ortaya koyan Khontkar adından uzun bir süre söz ettireceğe benziyor.

Anahtar Kelimeler:
KhontkarTrap MüzikKhontkar Hiçbir şeyim YokKhontkar Kime NeSelin Çınar
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