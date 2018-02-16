Kezzo’nun 'Karanlık' adlı albümü 9 Mart'ta çıkıyor

Türk Rap müziğinin yükselen isimlerinden Kezzo’nun, uzun süredir üzerinde çalıştığı albümü “Karanlık” Sony Music Türkiye ve Basemode Records etiketi ile tüm müzik marketler ve dijital platformlarda yerini alıyor.

Kezzo’nun, albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı ‘Karanlık’ iTunes’ta bugün ön satışa sunuldu ve video klibi Basemode Records YouTube kanalında izleyicisiyle buluştu. Albümde, geçtiğimiz aylarda YouTube ve diğer dijital platformlarda single olarak yayınlanan “Tuzak” şarkısı da dahil olmak üzere toplamda 14 şarkı bulunuyor. Kezzo'ya albümde düetleri ile 9 Canlı, Allame, Patron ve Şanışer eşlik ederken, altyapı ve aranje işlemlerinde kendisinin yanı sıra, Uğur Öztürk, Ozan Akyüz, Denizkan Boz isimleri öne çıkıyor. Silivri Özak Sanat'ta kayıtları tamamlanan albümün mix işlemleri Barbaros Göçmen ve Kezzo, mastering işlemleri ise Studio BK'de Buğra Kunt tarafından yapıldı.

Albümün kapak çekim ve tasarımlarını Ogün Akgül üstlenmiş olup, albüm ile aynı ismi taşıyan “Karanlık” video klip çalışması ise Sadık Hazırcı imzası taşıyor.

Albümün genel konsepti güncel rap ve klasik rap müzik soundlarının, coğrafyamızın bize sunduğu tınılarla buluşturulmasıyla oluşturulmuş. Şarkı sözlerinde ise insan hayatı, dünyadaki problemler ve Kezzo'nun kendi hayatından kesitlerin tematik olarak işlenmiş olduğunu öne çıkıyor. “Karanlık” albümü 9 Mart’ta çıkıyor.