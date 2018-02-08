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Keman virtüözü Ara Malikian İzmir’de konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yaşayan en ünlü keman virtüözlerinden Ara Malikian’ı ağırladı. Kemanıyla adeta dans eden Malikian, müthiş performansıyla izleyicilerini büyüledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:55
Keman virtüözü Ara Malikian İzmir’de konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prestij mekanlarından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dünyanın en önemli keman virtüözlerinden biri olan Lübnanlı Ara Malikian’a ev sahipliği yaptı. Malikian’ı izleyenler arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı.

Kemanıyla herkesi büyüleyen ünlü sanatçı, David Bowie, Chopin, Led Zeppelin ve Paganini gibi efsanevi sanatçıların eserlerini içeren geniş bir repertuardan esinlenerek klasik ve çağdaş müziği bir arada yorumladı. Parçaların arasında bol bol İzmir’i öven ve esprileriyle salondaki izleyicileri kahkahaya boğan Malikian’a muhteşem şovunda 7 kişilik müzisyen grubu eşlik etti.

"KONSER SALONU MUHTEŞEMDİ"

Halk ve çigan müziğini birleştiren Ara Malikian, keman için bestelenmiş eserlerin tamamını kapsayan geniş bir repertuara sahip. 5 kıtada 40’tan fazla ülkede sahne alan ünlü keman virtüözü, İzmirli sanatseverlerden de tam not aldı. Ara Malikian verdiği röportajında İzmir’e olan sevgisini anlatarak şöyle konuştu: “İzmir’de olduğum için çok çok mutluyum. 25 sene önce İzmir’de bulunmuştum. Konser vermek için ilk defa geldim. Çok özel ve çok güzel bir şehir; tipik bir Akdeniz şehri ve insanları çok sevecen. Yeniden İzmir’de olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem şehri tekrar keşfetmek çok güzel. Konser verdiğim Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi muhteşem dizayn edilmiş; etkilenmemek elde değil. Umarım tekrar gelirim.”

15 YAŞINDA BAŞLAYAN KARİYER

Lübnanlı sanatçı Ara Malikian, henüz 15 yaşında, prestijli Hochschule für Musik und Theater Hannover’a kabul edilen en genç öğrenci oldu. Bu başarı sanatçının göz alıcı kariyerinin ilk adımıydı. O zamandan bu yana 5 kıtada 40’tan fazla ülkede muhteşem performanslara imza atan sanatçı, dünyanın en prestijli konser salonlarında performanslar gerçekleştirdi. Ara Malikian’ın son albümünün adı “’The Incredible Story of the Violin” (Kemanın İnanılmaz Öyküsü). Sanatçı, harikulade tekniği ve olağanüstü enerjisi ile sadece 2017 senesinde 200’den fazla konsere imza attı. Bir kemancı olarak niteliği ve seviyesi dünya çapında kazandığı sayısız ödüllerle pekiştiren sanatçının aldığı önemli ödüller arasında Berlin Flemenk Mendelssohn, İspanya Pablo Sarasot, Almanya Artistic Compliance and Dedication ve iki kez de Müzik Ödülleri En İyi Albüm Kategorisi bulunuyor.

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