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Kaçak kazıda Roma Dönemine ait oda mezar buldular

Adıyaman’da kaçak kazı yapan şahıslar Roma Dönemi’ne ait oda mezar buldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:03
Kaçak kazıda Roma Dönemine ait oda mezar buldular

Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyü Kız Boğan mevkiinde define avcıları tarafından yapılan kaçak kazıda Roma Dönemine ait kapı taşı bulunan oda mezar bulundu. Kazı sonrasında ortaya çıkan oda mezarı vatandaşlar jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri kazı yapılan yerde yaptıkları çalışmada, oda mezarın Roma Dönemine ait olduğunu fakat diğer mezarlardan farklı olarak bu mezarın iri taş ve kumdan yapıldığını, mezarın kapı taşının olduğunu tespit etti. Bulunan oda mezarın tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne önerileceği öğrenildi.

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