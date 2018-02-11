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Ivreda'da ’Portakal savaşları’ başladı

İtalya'da Torino yakınlarında küçük bir kent olan Ivrea’da her yıl düzenlenen karnaval kapsamındaki portakal savaşları başladı.

11 Şubat 2018 Pazar 23:19
Ivreda'da ’Portakal savaşları’ başladı

Bir efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden portakal savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.

7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyorlar. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar. Bugünkü savaşlarda yaklaşık 180 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade ediliyor.

Portakal savaşlarına 8 yıldır katıldığını belirten Federico isimli bir genç, karnavalı “Adrenalin, neşe ve arkadaşlarla kutlama” olarak gördüğünü ifade etti ve “Hafif bir şekilde yaralandım ama normal” dedi.

Bir başka portakal savaşçısı olan Elena ise gözünden yaralandığını söyleyerek, “5 yıldır yaya takımda katılıyorum. Portakal fırlatmayı iyi öğrenince belki at arabalı takımda yarışmayı düşünebilirim. Portakal üzerine gelince ilk anda can yakıyor ama sonra insan alışıyor” diye konuştu.

Öte yandan festival, sakin bir kent olan İvrea’yı her yıl karnaval döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bunun yanı sıra savaş için kullanılan portakal israfı ve yaralılar da karnavalın tartışma konusu oluyor.

Son Güncelleme: 12.02.2018 09:55
Anahtar Kelimeler:
TorinoIvreaPortakal Savaşları
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