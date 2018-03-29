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İşte 100 yıl öncesinin Maltepesi

İstanbul Maltepe’nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren fotoğraflar, yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin internet üzerinden kullanıma açtığı arşivinde yer alan fotoğraflar, ilçede heyecana neden oldu.

29 Mart 2018 Perşembe 10:00
İşte 100 yıl öncesinin Maltepesi

İstanbul Maltepe’nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren fotoğraflar, yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin internet üzerinden kullanıma açtığı arşivinde yer alan fotoğraflar, ilçede heyecana neden oldu.

Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait fotoğraflar da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. Bu kapsamda Maltepe’nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı. Avusturya-Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesine, askeri karargâhlara, marangoz atölyesinde yapılan çalışmalara, hırdavat deposuna, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınmasına, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesine, askerlere yemek dağıtımına ve denizde yüzen askerlere ait kareler yer aldı.

BEŞÇEŞMELER DE YER ALIYOR

1914-1918 yıllarına, yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe’nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler’e ait fotoğrafların da yer aldığı seçkide, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi. İlçede heyecan oluşturan tarihi fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim. Burada belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899 tarihine ait resmi bir belgeyi paylaşmıştım. Bu belgede o dönemin Rum, Ermeni ve diğer azınlıklarının da imzası vardı. Şimdiyse Avusturya Milli Kütüphanesi’nin arşivlerinde Maltepemize ait fotoğraflar ortaya çıktı. Bu oldukça heyecan verici bir durum. Hem maziyi sevenler, hem de o dönem ki Maltepe’yi merak edenler için bu bulunmaz bir fırsat” dedi.

Osmanlı ve Türkiye dönemine ait fotoğraflar ile Osmanlı padişahlarının fotoğraflarının da yer aldığı arşive http://www.bildarchivaustria.at adresinden ulaşabiliyor.

(İHA)
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