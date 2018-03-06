İstanbullular toplu taşımada kitap okuyacak

İnsanlara toplu taşımada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen iki üniversite öğrencisi, "Bir İşe Giriştik Komitesi" kurup "Toplu Taşımada Kitap Okuma Farkındalığı” projesi başlattı.

Komite sayesinde toplanan 50 kişilik grupla birlikte ellerine aldıkları kitaplar ile toplu taşıma araçlarına giren gençler, insanlara okuma konusunda bilgi verip teşvik etmeye başladı. Bazı insanlar bu duruma şaşırırken, bazı insanlar da onlara eşlik etti.

Ordulu Elif Aleyna Duman ve Kırklarelili Berke Yağız Sevim, İstanbul gibi metropol şehirlerinde yaşayan insanlara Anadolu’da yaşanan fırsat eşitsizliğini anlatmak için “Bir işe giriştik” adında öğrenci komitesi kurdu. İki genç öğrenci kısa süre içinde, sosyal medya üzerinden açtıkları bloglarında başarılı insanlarla röportaj yapıp yayınlamaya ve insanlara seslerini duyurmaya başladı. Gençler bu kapsamda toplu taşımada kitap okuma oranını arttırmak için "Toplu Taşımada Kitap Okuma Farkındalığı” projesi başlattı.

Bunun üzerine Öğren Öğret diyerek yola çıkan gençler, en çok zaman geçirilen toplu taşımada insanlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için kolları sıvadı. Proje kapsamında; 50 kişilik bir ekip toplu taşımalara binerek ellerine aldıkları kitaplar hakkında düşüncelerini paylaştı. Gençler bazı insanlara da kitap hediyen etti. Vatandaşlardan bir kısmı bu duruma şaşırırken bir kısmı da gençlerle birlikte kitap okudu.

"6 GÜNDE 800’E YAKIN BAŞVURU ALDIK"

Projeyi nasıl başlatıklarını anlatan Elif Aleyna Duman,“Ordu’dan geliyorum bütün hayatım boyunca Ordu’da yaşadım. Sosyoloji okuyorum aslında. İstanbul’a geldiğimizde ortağım Yağız’da Kırklareli’nden geldi. Gerçekten Ordu’dayken ve Kırklareli’ndeyken, büyük bir fırsat eşitsizliği olduğunu fark ettik. Bu fırsat eşitsizliğini yenmek üzere sosyal medya üzerinden insanlara ilham olacak paylaşımlar yapmaya başladık. Gittiğimiz konferansı anlattık. Gördüğümüz eğitimlerden bahsettik. İnsanlar keşke biz de bu fırsatlardan yararlana bilsek dediklerinde biz de ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Bir işe giriştik, öğrenci komitesi kurmaya karar verdik. Bu kurduğumuz öğrenci komitesinde yaklaşık 6 günde 800’e yakın başvuru aldık. Bu başvuruların sonucunda 70 kişilik bir ekibi bünyemize kattık. 20’si İstanbul içinden 50’si İstanbul dışından. Anadolu’nun her yerindeki insanlara ulaşmaya çalıştık” dedi.

“HİÇBİR KURUMA BAĞLI DEĞİLİZ”

“Hiçbir kuruma bağlı değiliz” diyen Duman, “Buluşma yaparak tanıdığımız insanları onlarla tanıştırmaya çalışarak sosyal etkinlikler düzenleyerek kitap okumanın farkındalığını bir birimize kazandırmaya çalışarak ve aynı zamda ürettiğimiz projeleri hayata geçirmeye çalıştığımız bir sürece başladık. Bizim nihai amacımız; insanların kendini geliştirme güdüsünü bireyselleştirmeden aslında öğrendikleri şeyleri başkalarına da öğretebileceğini aktarmak. Biz bu yüzden öğrencinin öğrenciden öğrendiği bir topluluk olma yolunda ilerliyoruz. Hiçbir kuruma bağlı değiliz. Kimsenin zorunluluğu altında bir şey yapmıyoruz ve sadece bir şeyleri değiştirebileceğimizi yaşıtlarımıza ve diğer insanlara da göstermek için uğraşıyoruz. Türkiye’de sadece bir dakika olan kitap okuma oranını arttırmayı planlıyoruz. Biz bunu toplu taşımalardan başlattık. Bundan sonra asla duramayacağız” ifadelerini kullandı.

"TOPLU TAŞIMADA KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN NEREDEYSE 4 MİLYON SAAT"

Berke Yağız Sevim ise, "Yazılım Mühendisliği okuyorum. Aslında yaptığımız buluşmalarda kitap okuma farkındalığı kazandırmak için bir proje geliştirmeye karar verdik. Çünkü İstanbul’da her gün yaklaşık olarak 2.5 milyon insan toplu taşıma kullanıyor ve toplu taşımada kaybettiğimiz zaman neredeyse 4 milyon saat. Biz bunu nasıl daha iyi kullana biliriz düşünerek kitap okuma projesini geliştirmeye karar verdik. Aldık elimize kitapları koyulduk yollara hem okuduk, hemde başkalarını okuması için onlara vesile olduk” diye konuştu.

(İHA)