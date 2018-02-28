İstanbul’da bulundu: 2 bin yıllık olduğu sanılıyor

İstanbul Kadıköy’de inşaatı devam eden General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazısı sırasında Roma dönemine ait ve en az 2 bin yıllık olduğu düşünülen lahit bulundu.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Emek Sokak’ta inşaat halinde olan bir lise şantiyesinde lahit bulundu. Lahidin bulunmasının ardından lisenin inşaatı durdurularak arkeologlar çağrıldı. Şantiye gelen arkeologlar, lahdi incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde lahidin en az 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Mahalle sakinlerinden Mesut Çiloğlu, "Biz de haberi okuduk. İnşaat durdurulmuş. Evet, Acıbadem’de olması çok ilginç. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım ne sonuç çıkacak ortaya" dedi.

(İHA)