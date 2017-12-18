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İstanbul Beşiktaş'taki 3 bin 500 yıllık mezarlık görüntülendi

İstanbul Beşiktaş’taki metro çalışmaları sırasında bulunan 3 bin 500 yıllık mezarlık havadan görüntülendi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 09:55
İstanbul Beşiktaş'taki 3 bin 500 yıllık mezarlık görüntülendi

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nın yanında devam eden metro istasyonu inşaatının çalışmaları sırasında bulunan tarihi kalıntılar geçmişe dair önemli bilgileri de ortaya çıkardı. 3 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 35 mezarın tespit edildiği alan ise havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’un en eski mezarlıkları olduğu belirtilen kurgan tipi mezarlıklara ulaşılan alanda devam edilen çalışmalar ise havadan görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde bir yandan metro kazısına devam edilirken, diğer taraftan mezarlık bölümününde çalışmalarına devam ettiği görülüyür. Ayrıca mezarlar toplu halde görülüyor. Çok sayıda işçinin bir yandan metro çalışmalarını devam ettiği alanla ilgili konuşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, yaklaşık bin metrelik bir alanın daha kazılacağını ifade etti. Kızıltan, bölgede çok sayıda mezarlığa ulaşıldığını ancak yerleşim yerinin nerede olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

“ERKEN DEMİR ÇAĞINDAN İLK TUNÇ ÇAĞINA DOĞRU İNEN BİR SÜREÇ İZLİYOR”

Beşiktaş’ta devam eden metro inşaatı sırasında bulunan kalıntıların önemli olduğunu ifade eden İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan,“Yaklaşık 2 yıldır bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanda 1910’larda yapılan ve 1955’lerde Barbaros Bulvarının açılmasıyla yıkılan tramvay deposuna ait raylar açığa çıktı. Bu alanda sürdürdüğümüz kazılarda ise bir mezarlık alanı olduğunu gördük. Günümüzden yaklaşık 3 bin 3 bin 500 yıl önceye hatta Erken Demir Çağından ilk Tunç Çağına doğru inen bir süreç izliyor”ifadelerini kullandı.

“BİR DE YERLEŞİM YERİ VAR BU ÇEVREDE MUHAKKAK AMA NEREDE OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ”

Mezarlıkları bulunan insanların yerleşim yerinin şu an için tespit edilemediğini dile getiren Kızıltan, “Bizans’tan öncesine dair herhangi bir kalıntı mevcut değildi. Bizim sürdürdüğümüz metro kazılarıyla böylece Beşiktaş tarihi günümüzden en az 3 bin 4 bin yıl geriye gitmiş oldu. Böylece yazıdan önceki dönemlerini de bu kazı sayesinde tanımış olduk. Tabi bu mezarlarda yatan insanların bir de yerleşim yeri var bu çevrede muhakkak bir yerlerdedir ama nerede olduğunu bilemiyoruz. Önümüzde bin metreye yakın kazacağımız bir alan var, Biz bunun 800 metrelik bir alanında çalışıyoruz”diye konuştu.

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