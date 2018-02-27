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’Hocalı Katliamı’ resmi uluslararası ödül aldı

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Güney, “Duyulmayan Çığlık: Hocalı” konulu uluslararası yarışmada “Gecenin Şahitliğinde” adlı eseriyle resim alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

27 Şubat 2018 Salı 15:29
’Hocalı Katliamı’ resmi uluslararası ödül aldı

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Güney, “Duyulmayan Çığlık: Hocalı” konulu uluslararası yarışmada “Gecenin Şahitliğinde” adlı eseriyle resim alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

Gazi Üniversitesi ve Türk Sanatı Topluluğu tarafından “Duyulmayan Çığlık: Hocalı” konulu Uluslararası Resim ve Heykel Yarışması düzenlendi. Katliamın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğe Ermenilerin Türk milletine yaptıkları soykırım ve katliamlardan biri olan, Hocalı’da yaşanılan olayların anlatıldığı sanatçı ve tasarımcılar katıldı. Söz konusu yarışmaya “Gecenin Şahitliğinde” adlı eseriyle katılan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğreti Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Güney, resim alanında birincilik ödülüne layık görüldü. Resim hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Engin Güney, “Azerbaycan bayrağının renklerinin temsiliyeti ilişkisinde mavi renk Türklük düşüncesini temsil etmektedir ve resmin tamamını saran karanlıktaki ışık kaynağıdır. Gece gerçekleşen katliama şahitlik eden gökyüzünü simgelemektedir. Bayrağın ortasında yer alan kırmızı renk uygarlık, çağdaş bir toplum kurmak, demokrasiyi geliştirmek gibi düşünceleri, evrensel değerleri temsil etmektedir. Fakat resimde yer alan kırmızı bölge demokrasinin özgürlüğün hiçe sayıldığı batının ve uygar denen toplumların duruma gözlerini kapadığı, 25 Şubat’ın 26 Şubat’a bağlandığı gecede Hocalı’da yaşanan vahşetin, şehitlerin her yere saçılan kanlarının, gözyaşlarının, Ermenilerin öğündüğü günah dolu utanılası vahşetin göstergesidir. Bayrağın altında yer alan İslâm uygarlığına ve İslâm inancına aidiyeti simgeleyen yeşil rengin bulunduğu yer ise dua ve beddua eden, hayatta kalıp yuvalarını terk etmek zorunda kalan yakınlarını kaybetmiş mazlumlarla bezenmiştir. Dört tarafı işgalciler ve ağır silahlarla çevrelenen eserde bayrak renkleriyle ilişkilendirilen 3 güvercin yer almaktadır. Işık süzmelerinin arasında yer alan yeşil güvercin yaşamını yitiren sivil halkın şehit oluşunu ve huzura erişini, mavi güvercin ise Türklerin bu katliam karşısındaki duruşunu ve Türk kardeşlerinin acısını paylaşmasını simgelemektedir. Kırmızı renkli güvercin ise demokrasi, özgürlük, evrensel değerlerin yok olduğu katliama işaret ettiği için ters dönmüş şekilde resmedilmiştir” dedi.

DERECEYE GİRENLER AZERBAYCAN’DA AĞIRLANACAK

Yarışmada ödül alan ve eseri dereceye giren sanatçılar, Bakü’de tekrarlanacak “Duyulmayan Çığlık Hocalı” Sergisi zamanında Azerbaycan’da misafir edilecek.

Öte yandan, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Arslan’ın çalışması ile OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Gülçin Güner ve Eser Buğur’un çalışmaları da sergilenmeye değer bulundu. Duyulmayan Çığlık Hocalı Uluslararası Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenen ödül töreninin ardından üniversitenin Resim ve Heykel Müzesinde izleyicilerin ziyaretine açıldı.

(Erdi Demür/İHA)
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