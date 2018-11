‘Her Şey Senine Başlar’ın şarkısı yapıldı

Kasım 2005'te piyasaya sürülen ‘Her Şey Seninle Başlar’ adlı kitap okurlarıyla 13’üncü yılını kutluyor. Kitabın doğum gününde, okurlar kitaplarını ellerinde taşıyarak, sokakta karşılaştıkları diğer okurlarla selamlaşıyor. Kitabın yazarı Mümin Sekman, neden böyle bir etkinlik yaptıklarını şöyle anlattı: “Türkiyede yaşayan her yüz kişiden biri kitabın okuru. Büyük şehirlerde birbirlerini görme ihtimalleri çok yüksek. Bu bir okurdaşlık etkinliği. Aynı kitabı seven insanlar arasında bir beyin bağı bulunur"

1 milyon 200 bin baskıya ulaşan Her Şey Seninle Başlar’ın artık bir şarkısı da var. Kitabın yazarı Mümin Sekman ile şarkıcı Beyza Durmaz kitaptan yola çıkarak sözlerini yazdı. Beyza Durmazın besteleyip seslendirdiği şarkıyı Ceyda Pirali düzenledi.

Şarkının birkaç versiyonu önümüzdeki günlerde tüm mecralardan sunulacak. Kitabın doğum gününde şarkıdan ‘tadımlık’ bir kesit yazarın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Besteci Beyza Durmaz, “Her Şey Seninle Başlar’ın ruhunu şarkıya yansıtmaya çalıştık” derken, aranjör Ceyda Pirali “çok anlamlı bir şarkı oldu” dedi.

Mümin Sekman “ Her Şey Seninle Başlar kitabımda, ‘başarmak şaşırtmaktır’ yazmıştım. Kitap da beni defalarca şaşırttı. 1 milyon 200 bin beyinde bu kitaptan cümleler var. Şimdi şarkısını yaptık. İleride filmini de yapmayı hayal ediyorum. İnsanları zorlu zamanlarda güçlendiren, mücadele gücünü ateşleyen mesajlarımız var. Kitap, şarkı, film veya belgesel formunda da olsa, kendi hayatının mimarı olmak isteyenlere mesaj veriyoruz. Ben de bu kitabın çıkmasından sonra şunu öğrendim: Her şey seninle başlarsa, durmak nedir bilmezmiş” ifadelerini kullandı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Korkma yenilmekten

Bilemezsin denemezsen

Sınırlara hapsolma

Hoş geldin başarıyla randevuya

Hayatta ya tozu dumana katarsın

ya tozu dumanı yutarsın!

Küçük düşmekten korkma,

Çook daha büyük kalkarsın!

Düşsen de sırtın yere gelmez

Korkular sana hükmedemez!

Kendi notunu kendin vereceksin

Yolunu kendin seçeceksin.

Her sabah güneş yeniden doğar

Her yeni günle değişir şartlar.

Zirvede her zaman bir kişiye

Bir cesur yüreğe daha yer var.

Topla kendini, korkularını çıkar

İnsan kendini böyle aşar

Sende sandığından fazlası var

Her şey seninle başlar!

O bilmediğin yollarda daha iyi bir sen var

Engeller sınırlar gücünü bağlar.

Kendini aşınca aşılır dağlar

Her şey seninle başlar

Seslendiren: Beyza Durmaz

Düzenleyen: Ceyda Pirali

Söz: Mümin Sekman-Beyza Durmaz