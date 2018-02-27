Fide'den Ege ruhunu taşıyan yeni albüm: "Meşk"

Çalışmaları yaklaşık iki yıl önce Amerika`da başlayan ve Yunanistan`da tamamlanan Fide’nin merakla beklenen yeni albümü “Meşk” DMC etiketiyle 23 Şubat Cuma günü dijital platformlarda Apple Music, Mart ayında ise müzik marketlerde yerini alıyor.

İkisi remiks olmak üzere on şarkının yer aldığı albümde iki tane de Yunanca şarkı bulunuyor. Geniş ve zengin bir repertuvara sahip albümün düzenlemelerini Nassos Sopilis, mix ve mastering’ini ise Stefan Konstantinidis yaptı. 12 yıllık Yunanistan deneyimini yeni albümü "Meşk"te harmanlayan Fide`ye Atina`daki albüm kayıtlarında Yunan müzisyenler eşlik etti. Meşk`in video klibi de yine Atina`da ödüllü yönetmen Michael Demetrius tarafından çekildi. Klipte Fide`ye kristal küreyle yaptığı show`larıyla Yunanistan`da adından söz ettiren Mike ContArt eşlik etti.

Etnik, pop ve akustik ögelerin dengeli bir şekilde birleştirildiği “Meşk”te yer alan şarkılar, Fide’nin duru ve sakin vokal performansı ile dinleyicisine sıradışı bir lezzet sunuyor.

Üç yeni Ara Dinkjian bestesi var

Amerika’da yaşayan Türkiye kökenli dünyaca ünlü müzisyen Ara Dinkjian’ın üç bestesine Türkçe ve Yunanca sözler yazan Fide, şarkı yazma konusunda ne kadar başarılı olduğunu da gözler önüne serdi. Yunanistan`da geniş bir dinleyici kitlesine seslenen Fide, yeni albümü Meşk’le yarattığı dünyanın içinde büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Fide kimdir? Fide Biyografi

İzmir`de doğdu. Lise yıllarında TRT İzmir Çoksesli Gençlik Korosunda yer aldı. Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimine paralel olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi`nde Meltem Taşkıran`dan şan dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal sınavlarını birincilikle kazandıktan sonra 2 yıl bu bölüme devam eden sanatçı, 2006`da Yunanistan`a yerleşerek Mimis Plessas, Nikos Kypourgos, George Dalaras, Maria Farantouri, George Perris, Pantelis Thalassinos, Savina Yannatou, Haig Yazdjian gibi pek çok Yunan sanatçıyla yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak çalıştı. 2008 yılında Yunan Alpha TV`de, Dido Sotiriou`nun Türkiye`de “Benden Selam Söyle Anadolu`ya” adıyla yayımlanan “Matomena Homata” adlı kitabından uyarlanarak aynı adla çekilen tv dizisinde rol aldı. Dizi albümünde George Dalaras`la çalıştı, ve Vassilis Dimitriou`nun 2 bestesini kendi yazdığı sözlerle seslendirdi (“Dertli Topraklar” ve “İzmirli Yarim”). 2012`de Chrysovalantis Stamelos tarafından çekilen “Hello Anatolia” filminde yer alan Fide, Türk-Yunan dostluk ilişkilerine katkılarından dolayı pek çok kez plaketle onurlandırıldı. 2010 Kasım’da “Bridges” ve 2013 Mart’da “Büyü” albümü Yunanistan ve Türkiye`de piyasaya çıktı.