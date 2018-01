Fatih Akın kimdir, neler yaptı, hangi filmleri yönetti?

Fatih Akın 25 Ağustos 1973’te Hamburg’da doğmuştur. Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcıdır. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak doğan Akın, 1994 yılında girdiği Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Hochschule für bildende Künste Hamburg veya kısaca HfbK) Görsel İletişim Bölümü’nden (Visuelle Kommunikation) 2000 yılında mezun oldu. Eğitimi sırasında Wüste Film şirketiyle çalışmaya başladı. 1995 yılında ilk kısa filmi Sensin – Du bist es!’i yönetti ve bu filmle Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali'nde izleyici ödülünü aldı.

Pek çok ödül kazanan ‘Getürkt’ isimli ikinci kısa filmini 1996 yılında yönetti. İlk uzun metraj denemesi olan Kurz und Schmerzlos’u (Kısa ve Acısız) 1998 yılında çekti.

Başrollerini Moritz Bleibtreu ve Chritiane Paul’un oynadığı diğer bir uzun metrajlı filmi Im Juli (Temmuz’da) de pek çok ödül aldı. Ardından görece büyük bütçeli bir film olan ve göçmen kültürünün anlatıldığı Solino’yu çekti.

Fatih Akın, başrollerinde Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Sibel Kekilli ve Birol Ünel’in yer aldığı Duvara Karşı (Gegen Die Wand) isimli projesiyle Metin Erksan’ın Susuz Yaz’ından 40 yıl sonra Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan Türk yönetmen oldu.

2005 yılında Kebab Connection isimli bir filmin senaristliğini, diğer kişilerle beraber, üstlendi. Aynı yıl içerisinde Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (İstanbul Hatırası) adlı, İstanbul’un barındırdığı değişik müzikleri ve müzik kültürleri üzerine bir belgeselin yönetmenliğini yapmıştır. Belgeselin anlatımını Almanya’nın ünlü endüstriyel rock gruplarından Einstürzende Neubauten’ın bas gitaristi Alexander Hacke yapmıştır.

2005 yılında Cannes Film Festivali’nde Salma Hayek,Javier Bardem ve Emir Kusturica ile birlikte jüride yer almıştır. “Yaşamın Kıyısında” filmi, Ekim 2007’de Türkiye’de gösterime girmiştir.

FİLMOGRAFİSİ

KISA FİLMLERİ

1994: Das Ende (yönetmen)

1995: Sensin – Du bist es! (yönetmen ve senarist)

1996: Getürkt (yönetmen ve senarist)

2009: Der Name Murat Kurnaz (Deutschland 09 için, yönetmen ve senarist)

UZUN METRAJ FİLMLERİ

1998: Kurz und schmerzlos (yönetmen ve senarist)

1999: Black Souls (Kısmet) (başoyuncu)

2000: Im Juli (Temmuz’da) (yönetmen ve senarist)

2002: Solino (yönetmen)

2004: Gegen die Wand (Duvara Karşı) (yönetmen, senarist ve yapımcı)

2004: Europäische Visionen (“Die alten bösen Lieder” bölümü; yönetmen, senarist ve yapımcı)

2005: Kebab Connection (senaryo)

2006: Takva – Gottesfurcht (Takva) (yapımcı)

2007: Auf der anderen Seite (yönetmen, senarist ve yapımcı)

2008: Chiko (yapımcı)

2008: 1 1/2 Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde (oyuncu)

2009: Soul Kitchen (yönetmen, senarist ve yapımcı)

2009: Min dît (yapımcı)

2009: New York I Love You (yönetmen ve senarist)

2012: Cennetteki Çöplük

2014: Kesik (The Cut)

2016: Tschick

2017: Paramparça

BELGESEL FİLMLERİ

2001: Wir haben vergessen zurückzukehren (yönetmen ve senarist)

2005: Crossing The Bridge – The Sound of Istanbul (yönetmen, senarist ve yapımcı)

2012: Garbage in The Garden of Eden (yönetmen)

Müzik videosu

2002: Digger Dance: Digger is a dancer

2005: Sezen Aksu: Yanmışım Sönmüşüm Ben

2010: Aynur Doğan: Rewend

KAZANDIĞI ÖDÜLLERDEN BAZILARI

1998 Bavaria Film Ödülleri – En İyi Genç Yönetmen (Kısa ve Acısız)

1998 Locarno Film Festivali – Bronz Leopar (Kısa ve Acısız)

2004 Berlin Film Festivali – Altın Ayı (Duvara Karşı)

2004 Avrupa Film Ödülleri – En İyi Film, İzleyici Ödülü (Duvara Karşı)

2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yönetmen (Yaşamın Kıyısında)

2007 Bavaria Film Ödülleri – En İyi Yönetmen (Yaşamın Kıyısında)

2007 Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Avrupa Sineması LUX Ödülü (Yaşamın Kıyısında)

2007 Cannes Film Festivali – En İyi Senaryo Yaşamın Kıyısında

2014 – Douglas-Sirk Ödülü