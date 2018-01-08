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Fatih Akın'ın ödül aldığı In The Fade / Paramparça isimli filmin konusu ne?

Almanya'dan yönetmen Fatih Akın'ın Aus dem Nichts (In The Fade / Paramparça) isimli filmi, 75. Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı. Fatih Akın ödülü aldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:11
Fatih Akın'ın ödül aldığı In The Fade / Paramparça isimli filmin konusu ne?

Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor. Kocasıyla çocuğunu Hamburg’daki bir terörist saldırıda kaybeden Katja, hakkını aramak için mahkemeye başvurur. Fakat mahkeme zanlılardan yana tavır koyar. Karar karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer. Fatih Akın'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Diane Kruger, Numan Acar ve Ulrich Tukur yer alıyor

Fatih Akın kimdir, neler yaptı, hangi filmleri yönetti?
Fatih Akın kimdir, neler yaptı, hangi filmleri yönetti?
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Fatih Akın In The FadeFatih Akın Paramparça KonusuAlmanyaFatih Akın
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