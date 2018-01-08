Fatih Akın'ın ödül aldığı In The Fade / Paramparça isimli filmin konusu ne?

Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor. Kocasıyla çocuğunu Hamburg’daki bir terörist saldırıda kaybeden Katja, hakkını aramak için mahkemeye başvurur. Fakat mahkeme zanlılardan yana tavır koyar. Karar karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer. Fatih Akın'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Diane Kruger, Numan Acar ve Ulrich Tukur yer alıyor