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Fahreddin Paşa'nın binlerce belgelen oluşan arşivi dijital ortamda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü, 2016 tarihinde kuruma kazandırılan Fahreddin Paşa'nın binlerce belgelen oluşan arşivini dijital ortama aktararak kullanıcıların hizmetine sundu

09 Ocak 2018 Salı 16:00
Fahreddin Paşa'nın binlerce belgelen oluşan arşivi dijital ortamda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  zaman içinde yok olmasını önlemek için, torunu Ömer Türkkan'dan alınan arşiv araştırmacıların hizmetine sunuldu. Arşiv binlerce harita, evrak ve fotoğraflardan oluşuyor. Türkkan" bu tarihi belgeler, geçmişi aydınlatmak için önem arz ediyor. Yalan yanlış üzerine tarih bina edilemez. Araştırmacıların ulaşılabilmesi için İBB Kütüphaneleri aracılığıyla paylaşılıyor." dedi.

Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa’nın arşivi; Urfa'da Ermeni isyanları, Hicaz seferi ve Medine Müdafaası, Mısır ve Malta'da esir olduğu dönemler, Afganistan sefirliği dönemine ait  fotoğraflar, kartpostal, harita ve belgeler den oluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Fahreddin Paşaİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü
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