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EskiFest kapanışı Teoman ile yaptı

Umut Kuzey önderliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ’EskiFest’, unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin kapanışını ise Teoman yaptı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
EskiFest kapanışı Teoman ile yaptı

Umut Kuzey önderliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ’EskiFest’, unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin kapanışını ise Teoman yaptı.

Festivalin son iki günü boyunca yağan yağmur ve fırtınaya rağmen alanı terk etmeyen müzikseverler, renkli görüntülere imza attı. İzleyiciler, son gün de birbirinden iyi performanslar izledi. Eskişehirli grup Piiz ile başlayan canlı müzik şöleninde sırayla Pera, sonrasında festivalin ev sahibi Umut Kuzey sahne aldı. Umut Kuzey; yağışa rağmen alanda eğlenen müziksever gençlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşattıkları için teşekkür ederken festivalin gelenekselleşeceği müjdesini de verdi.

Son dönemlerin popüler rap sanatçılarından Ezhel de, sahneye çıktığı andan itibaren alanda bulunanları coşturdu. Büyük Ev Ablukada’dan sonra sahne alan Selda Bağcan ve Boom Pam, gençleri türküleri ile ısıttı. Festivalin son sahnesini ise rock müziğin başarılı yorumcularından Teoman aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının sahne şovları, gençleri adeta kendinden geçirdi.

(İHA)
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