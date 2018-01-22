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Eşik dizi dünyanın ilk instagram korku dizisi olacak

‘Eşik’ isimli dizi dünyada instagram üzerinden yayınlanan ilk korku dizisi olma özelliğini taşıyacak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:28
Eşik dizi dünyanın ilk instagram korku dizisi olacak

Dünya’nın ilk instagram korku dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Erkan Çelik ve Gizem Nur Doğa’nın paylaştığı ‘Eşik’ isimli dizi dünyada instagram üzerinden yayınlanan ilk korku dizisi olma özelliğini taşıyacak. Eşik, instagram sayfası üzerinden 59 saniyelik bölümler şeklinde paylaşılacak. 10 bölümlük gerilim-korku türündeki dizinin senaryosunu yazan Erdoğan Eyrik, Seyithan Kartal ile birlikte filmin yönetmenliğini de üstlendi. Avantgarde Yapım ve Ahtapot Film Prodüksiyon iş birliğiyle çekilen dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Kalafat, Serdar Sezgin Güvenç, Burak Gürses, Ercan Geçkin, Şule Yılmaz, Neslihan Yalçın, Eren Arifer, Kenan Yalçın ve Gizem Erkoç yer alıyor. Haftada 2 bölüm olarak paylaşılacak dizi, instagramın ardından youtube ve twitter üzerinden de izleyiciyle buluşacak.

İnstagram’ın ilk dizisi Eşik’in konusu da dikkat çekiyor. Orta yaşlarının başında olan Fikret, bir yıl önce eşini kaybetmiştir. Eşini kaybetmesiyle ruhsal çöküntü içine giren Fikret, kendini toplumdan tamamen soyutlamış ve şehir dışında bir evde yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte ona eşlik eden tek kişi bahçıvanlığını yapan Kasım’dır. Fikret’in iki iddiası vardır. Birinci iddiası, eşinin ölümüne sebep olan üç kişiden ikisini kendisinin öldürdüğüdür. İkinci iddiası ise, öldürdüğü iki insanın ruhlarının onu rahatsız ettiğidir. Özellikle geceleri duyduğu sesler ve gördüğü karartıların gittikçe yaklaştığını hisseder ve bunun kendisi için tehdit oluşturduğunu düşünür. Kendini korumak isteyen Fikret bunlarla mücadele etmeye başlar..

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Eşik Dizisi InstagramInstagram DizisiErkan çelikGizem Nur DoğaEşik Dizi Konusu
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