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Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filmi konusu nedir?

YouTuber Enes Batur'un sinema filmi Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? konusu ne?

23 Ocak 2018 Salı 10:06
Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filmi konusu nedir?

Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.

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