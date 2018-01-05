Emel Sayın ve Filiz Akın’dan Münir Özkul paylaşımı

Yeşilçam’ın usta ismi Münir Özkul’un vefatının ardından ünlü sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bazı sanatçılar Özkul’un evine akın ederken, bazıları da üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi. Mavi Boncuk filminde Özkul ile birlikte rol alan Emel Sayın da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla usta sanatçıya rahmet diledi. Sosyal medya hesabından bir filmde çekildikleri fotoğrafı paylaşan Sayın, ”Sevgili Münir ağabeyim. Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm. Nurlarda uyu” notunu düştü.

"SEN BIRAKTIĞIN İZLE İSTESEN DE UNUTULAMAZ BİRİSİN HOCAM"

Ünlü sanatçı Filiz Akın ise, Özkul’un fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Zaten aktör dediği nedir ki? Oynarsak varız, yok olunca, baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır. Sen bıraktığın izle istesen de unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum, en son ’Tatlı Dillim’ filminde birlikte sahnelerimiz olma şansına eriştiğim müthiş insan.”

Komedyen Sefa Doğanay da, “Büyük Ustaya Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” paylaşımını yaptı.