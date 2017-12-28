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Elim Sende film’nin çekimleri bitti

Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı, Elim Sende Filmi’nin çekimleri tamamlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:35
Elim Sende film’nin çekimleri bitti

Avantgarde Yapım’ın ilk filmi olan Elim Sende’nin senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor. Romantik türdeki filmde 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde geçtiğimiz yaz kaybettiğimiz ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın yerine ödülü alan Eşref Kolçak’ın da yer aldığı film Şubat ayında vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu,Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

Romantik türdeki filmin konusuna gelince… “Birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesi izleyenleri büyüleyecek. Aynı evin içinde iki okunmamış mektup… Birbirinden habersiz iki aşık… Bulut geri geldiğinde Mavi’yi ne halde bulacaktı?”

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