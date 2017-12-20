Döndüm Ben filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Nadir Yakut ve Serkan Iyisezer'in yapımcılığını üstlendiği Döndüm Ben filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturacak. Yılbaşından önce çekimlerinin başlayacağı Döndüm Ben filmi İstanbul'da çekilecek. Yıllardır televizyonların kahkaha ustaları olarak anılan Sadi Celil Cengiz, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Dost Elver gibi isimlere Dilara Öztunç ve Erdal Küçükkömürcü gibi usta isimlerin eşlik edeceği komedi türündeki film 2018 vizyonuna hazirlanıyor.

Takıntılı ve evhamlı bir kişiliğe sahip olan Cenk (35) hayatında köklü bir değişiklik yapmak istemekte ve bunu ilk olarak Melda(29) ile olan evliliğini sonlandirmakla yapmak istemektedir. İşini ve eşini terk etmek isteyen Cenk Tam da Melda'ya bunu söylemeye karar verdiği gün, Melda, ailesini de yemeğe çağırır ve artık bir çocuk sahibi olmak istediklerini açıklar. Neye uğradığını şaşıran Cenk ise çareyi yakın arkadaşı Samet'e içini dökmekte bulur. Samet ise Cenk'i cast ajans sahibi olan Özgür'e yönlendirir. Olaylar silsilesi, kahkaha tufanı tam da burada başlamaktadır. sıra dışı komedi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Döndüm Ben 2018'in en iddialı komedi filmi olmak istiyor.