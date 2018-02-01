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Doğanlıkale manzarasıyla turistleri bekliyor

Efsanevi kral Midas’ın kızının yaşadığı Doğanlıkale, heybeti manzarasıyla turistleri bekliyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:16
Doğanlıkale manzarasıyla turistleri bekliyor

Frig Vadisi’nde bulunan sayısız eserin arasında dikkat çeken Doğanlıkale, bir doğan görünüşünü andırdığı için bu isimle anılıyor. Çukurca Mahallesi yakınlarında bulunan bu kale, yıllardır civar köylerde yaşayan insanların da ilgisini çekmiş. Frig Kralı Midas’ın kızı tarafından kullanılan ve eski tarihine rağmen bir çok ayrıntının düşünüldüğü kale, toplam 2 kattan oluşuyor. Ufak bir tepe üzerindeki kale, özellikle güneş ve ayı aynı anda görebilen oyuklara sahip. Alt katın askerler tarafından koruma amaçlı kullanıldığı düşünülen kalenin üst katı ise tamamen Kral Midas’ın kızına ait. Bu katta bir berber odası, tuvalet, fıçı ve kubbeli bir oda bulunuyor. Kral Midas’ın kızı hayatını kaybettiğinde ise üst kat mezarlık olarak kullanılmış.

"ÜST KATINA ÇIKILMASI ÇOK TEHLİKELİ VE MÜSAADE EDİLMİYOR"

Çukurca Mahallesi Muhtarı Lütfü Arslan Giray, Doğanlıkale’nin turizme tamamen kazandırılmasını istedi. Bölgenin çok değerli olduğunu ve yeterli ilginin gösterilmediğini dile getiren Giray, "Doğanlıkale Frigyalılar’dan kalma ve üst tarafında mezarlar var. İki katlı bir kale ve ara bölmeden üst kata çıkılabiliyor. Üst katında fıçı, kubbeli oda ve kral kızının yattığı mezar var. Bizim duyduğumuza göre üst katta berber odası olarak kullanılan bir bölüm de var. Zamanında kullanılmış bir lavabo da var. Tabii üst kata çıkıp görmek gerekiyor. Turistlerin akması için bakım ve yol çok önemli. Bu yolu gören turistler çoğu zaman gelmiyorlar. Bilhassa buraları kollamak için bir tane bekçi şart. Gelip buraları temizlemesi lazım, turist her zaman temizliği sever. Üst katına çıkılması çok tehlikeli ve müsaade edilmiyor. Çıkılması için halattan bir merdiven yapılması gerekiyor. Çünkü gelenlerin çıkıp görmesi lazım. Hakikaten de üst katı çok güzel" dedi.

Son Güncelleme: 01.02.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
DoğanlıkaleKral Midasçukurca Mahallesi
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