CNR Uluslararası Kitap Fuarı başlıyor

Edebiyat dünyasının en önemli buluşmalarından İstanbul CNR Uluslararası Kitap Fuarı, 10-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 48 metrekarelik bir stantla temsil edileceği fuarın onur yazarı edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi Alev Alatlı olacak. Edebiyat tutkunlarını Necip Fazıl Kısakürek özel sergisiyle ağırlayacak fuarda okumanın önemi ve kitapların gücünü anlatan binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Türk kültür, sanat ve edebiyatının tanıtımına yönelik Bakanlık yayınlarının da sergileneceği büyük buluşma bu yıl “Oku” temasıyla düzenlenecek.

Uluslararası yayıncı ve sahafları İstanbul’da bir araya getirecek fuara 20 ülkeden 350 yayınevi katılacak. Çin, İran, İsveç, Kosova ve Romanya ise Bakanlığın davetlisi olarak fuardaki yerlerini alacak.

Pozitif Fuarcılık ile Basın Yayın Birliğinin iş birliğiyle 10-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul 5. CNR Uluslararası Kitap Fuarına bu yıl 450 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

ULUSLARARASI YAYIMCILARA ÖZEL ETKİNLİK: “FELLOWSHIP ISTANBUL”

Önceki yıllardan farklı olarak “Uluslararası İstanbul 3. Yayımcı Profesyonel Buluşmaları (Fellowship Istanbul)” etkinliğinin gerçekleştirileceği CNR Uluslararası Kitap Fuarında Bakanlığın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesinin de (TEDA) sunumu yapılacak.

Uluslararası yayımcıları bir araya getirecek “Fellowship İstanbul” etkinliği Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek.

İSTANBUL’UN BİR TELİF MARKETİ HALİNE GETİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

CNR kapsamında düzenlenecek etkinlik; Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması, İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi, yayımcılık sektörünün, özelde Türk yayımcılar genelde ise dünya yayımcıları olmak üzere, küresel düzeyde rekabet edecek seviyeye ulaşmasında kapasite gelişimine katkı sağlanması ve ülkemizde gerçekleştirilen fuar ve kitap merkezli programlara katılan yabancı yayıncı sayısının çoğaltılarak bu alandaki uluslararası etkinin arttırılması amaçlarını taşıyor.

İstanbul 5. CNR Uluslararası Kitap Fuarı ile Uluslararası İstanbul 3. Yayımcı Profesyonel Buluşmalarının açılışı 9 Mart tarihinde yapılacak.

(İHA)