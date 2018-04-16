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Cemal Reşit Rey’de ’Göksel’ rüzgarı

İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde 29 Nisan Pazar günü ünlü sanatçı Göksel sevenleriyle bir araya gelecek.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:04
Cemal Reşit Rey’de ’Göksel’ rüzgarı

İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde 29 Nisan Pazar günü ünlü sanatçı Göksel sevenleriyle bir araya gelecek.

Ayrıca bu hafta Yasmine Hamdan, Müziğin Ustaları, Renaud Garcia-Fons “World String Octet”, İstanbul’da Pazar Konserleri programları düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor.Folk-elektronik müzikleri, sıra dışı vokal anlayışı ile dikkat çeken şarkıcı ve söz yazarı Yasmine Hamdan, 24 Nisan akşamı İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.Müziğin Ustaları konserinde bu ay; Türk müziğinin, yakın dönem önemli bestecilerinden Kadri Şençalar, 27 Nisan Cuma İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yâd edilecek. Saat 20.00’de başlayacak konserde sanatçının unutulmaz bestelerini Çiğdem Yarkın, Bekir Ünlüataer, Ayşen Birgör ve Dilek Türkan seslendirecek.Renaud Garcia-Fons, “World String Octet” projesinin dünya prömiyerini, 28 Nisan Cumartesi akşamı, İBB Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde CRR sahnesinde gerçekleştirecek. İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde, 29 Nisan Pazar saat 14.00’te başlayacak olan İstanbul’da Pazar Konserleri’nin bu ayki ikinci konuğu Göksel olacak.

(İHA)
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