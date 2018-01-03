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Celal Şengör’e Şehzade Osmanoğlu’ndan tepki

Sultan Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu ve Payitaht dizisinin danışmanı Orhan Osmanoğlu, “Fatih Sultan Mehmet’in Müslüman olması tartışılıyor demek büyük bir cehalet” dedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:57
Celal Şengör’e Şehzade Osmanoğlu’ndan tepki

Katıldığı bir canlı yayında, Osmanlı İmparatorluğu ve Fatih Sultan Mehmet hakkında yaptığı skandal yorumlarla büyük tepki toplayan Celal Şengör’e, Sultan Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu ve Payitaht dizisinin danışmanı Şehzade Orhan Osmanoğlu’ndan sert bir tepki geldi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şehzade Orhan Osmanoğlu, “Fatih Sultan Mehmet’in Müslüman olması tartışılıyor demek büyük bir cehalet. Arşive ve herhangi bir vesikaya bakmaya gerek yok. Düşünebiliyor musunuz, Müslüman olmayan biri; ateist olsun, Hristiyan olsun İstanbul’un fethinden hemen sonra Ayasofya’yı kilise olmaktan çıkartıp camiye çevirmesi belge değil midir?” dedi.

CELAL ŞENGÖR TARİH ÇALIŞACAKSA İLBER HOCA’DAN DERS ALSIN”

Celal Şengör’ün, Osmanlı’nın bir cihan imparatorluğu olmadığı yönündeki iddialarını eleştiren Şehzade Osmanoğlu, bir takım grupların Osmanlı’yı ve Fatih Sultan Mehmet’i kötüleyerek prim yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Osmanoğlu, şöyle konuştu: “Celal Şengör tarih çalışacaksa İlber Hoca’dan ders alsın. Yavuz Sultan Selim’den sonra Kanuni’ye gelirken Osmanlı’ya ait yaklaşık 18 milyon kilometrekare toprak vardı. Milletimiz biliyor. Afrika’nın ortasından Arap yarımadasına, Balkanlar’a Viyana kapılarına kadar ulaşmış bir cihan imparatorluğu değildir de nedir? Ne yazık ki prim yapmak isteyen birileri çıkıyor ve Osmanlı’yı, Fatih’i kötülemek istiyorlar. Bir takım gruplar İstanbul’un fethini kabullenemiyorlar. Müslümanlığı tartışılan padişaha bakın; “Ne mutlu ki bir kumandan Konstantiniyye’yi fethedecek ve ne mutlu onun bir ordusu var” Hadis-i Şerifi ile nail olan, Ahmet Hanbeli tarafından nakledilen sahih bir hadistir”.

“CELAL ŞENGÖR İFTİRA ATTI”

Fatih Sultan Mehmet’i anlayabilmek için tarih okumaya gerek olmadığını söyleyen Osmanoğlu, “Fatih Camii’nde, Fatih’in vasiyeti var. Fatih Sultan Mehmet Han sabah namazından sonra hangi duâların yapılması gerektiğini bilhassa kendisi yazmış. Fatih Camii’nde asılıdır. Tarih okumanıza gerek yok. Mantıklı düşünün, Müslümanlığı tartışılır denilebilir mi? Söyleyecek çok söz var. Galiba ecdadımız ahirette bir rahmet istiyor. Tekrar anılmak istiyor. Celal Şengör iftira attı. Duyarlı tarihçilerimizden Allah razı olsun gereken cevapları verdiler” şeklinde konuştu.

“OSMANLI’YA SAHİP ÇIKILDIKÇA RAHATSIZ OLUYORLAR”

“Şuanda millet olarak gençlerimiz bilhassa Payitaht, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerle Osmanlı’ya rücu ediyor” diyen Orhan Osmanoğlu, “Osmanlı ruhunu, Osmanlı’nın 600 küsur sene nasıl hükmettiğini araştırıyorlar. Bunu yanlış anlamamak lazım tekrar saltanatı getirmek meselesi değildir bu. Tarihe sahip çıkıldıkça bir takım çevreler çıldırıyor. Osmanlı’ya sahip çıkıldıkça rahatsız oluyorlar. Malumunuz Sultan Abdülhamid Han’a 70-80 sene iftiralar atıldı. Allah razı olsun, çıkan dizi ve kitapları insanlar merak edip, alıp okuyorlar” ifadelerini kullandı.

“BEN KANDAN GELEBİLİRİM AMA O KADAR GENÇLERİMİZ VAR Kİ ONLAR CANDAN GELEN TORUNLARIDIR”

Gençlere, tarihin iyice öğrenilmesi çağrısında bulunan Sultan Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu ve Payitaht dizisinin danışmanı Orhan Osmanoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bin yıllık güzel bir tarihimiz var. Neden bu düşmanlık? Profesör olsun, tarihçiyim diye çıkanlar olsun mutlaka bir kuyruk acısı var. Ama bizim bu bin yıllık tarihimizi silemezler. Onun için biz Selçuklu’dan, Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e gelmişiz. İnkâr edemezsiniz. Sahip çıkmamız lazım. Bütün gençlerimize sesleniyorum; Osmanlı’ya sahip çıkın, tarihinizi iyice öğrenin. Bu hepimizin tarihi sadece bir torun olarak benim tarihim değil. Ben kandan gelebilirim ama o kadar gençlerimiz var ki onlar candan gelen torunlarıdır. Allah’ın izniyle sahip çıkacaklardır”.

"Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ’ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş. Bunu söyleyen Bayezid’in kendisi" şeklindeki sözleri ile büyük tepki çeken Celal Şengör, daha önce katıldığı programlarda,

"Başörtüsü serbest kalırsa üniversiteleri kapatırız", "Dini inançlar bilim karşısında çöpe gitmiştir", "Nuh Tufanı ve Adem masalına inanmak mümkün değil”, "Halk cahil halkı yönetenler de halk içinden çıkıyor" gibi sözleri ile düşünce ve inanç özgürlüğünü ayaklar altına alan skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:47
Anahtar Kelimeler:
Celal şengörOrhan Osmanoğlu
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