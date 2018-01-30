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Büyük Saat Kulesi 92 yıldır her hafta kuruluyor

Adana’da bulunan Büyük Saat Kulesi’ndeki saatin bakımı ve kurulumu 92 yıldır her hafta bir görevli tarafından yapılıyor.

30 Ocak 2018 Salı 13:44

Seyhan ilçesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan ve 1882 yılında dönemin valisi Abidin Paşa tarafından hizmete açılan Büyük Saat Kulesi, 32 metre uzunluğu ile Türkiye en büyük saat kulesi unvanını elinde bulunduruyor. 1925 yılında hasar gördüğü için Almanya’dan özel olarak getirtilen saat makinesi takılan kule 1998 yılında yaşanan Adana depreminde de hasar görmeden ayakta kalmayı başardı. Çanında “Societe Jntibah Tourhan Djemala a co Adana Turkei” yazan saatin mekanizmanın özel olması nedeniyle de her hafta kurulması ve yağlanması gerekiyor.

Bu görev de 92 yıldır her hafta bir görevli tarafından yapılıyor. 2013 yılındaki restorasyonundan sonra görevi yapmaya başlayan ve 5 yıldır devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Mustafa Demirbağ, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Saatin mekanizmasının normal saatlere göre farklı olduğunu belirten Demirbağ, “Saatin ayarlarını yapıp, kurulumunu sağlıyorum. Yağlamasını ve bakımını yaptıktan sonra çalışmasını sağlıyorum. Çok farklı bir mekanizmaya sahip, çok kaliteli. Uzun yıllar daha bu saat çalışır. Böyle önemli bir görevin bana verilmesinden dolayı çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Tarihi saat kulesine 112 basamakla çıktığını ancak hiç yorulmadığını söyleyen Demirbağ, “Gururlu bir iş yaptığım için yorulmuyorum. Eğer bakımını yapmazsam saat durur. Çok güzel bir görev verildi bana gururluyum. Her hafta bunun çalışması için geliyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.01.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
Büyük Saat KulesiAdana
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