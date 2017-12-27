Bordo Bereliler 2: Afrin filminin çekimleri başladı

Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem’in (16 Medya Film), yönetmenliğini Erhan Baytimur’un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda bir birinde değerli isim yer alıyor.

Filmin basın toplantısı ise 26 Aralık Salı günü Bursa Almira Hotel’de İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile filmin oyuncularından Cenk Ertan, Sedat Mert, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Emel Dede, Ozan Güler, Oğuz Yağcı, Kübra Dilara Çelen, Engin Kuyucu, Gencer Güvercin, Mehmet Dindar, Erol Yaman’in katılımıyla gerçekleşti.

“Şehitlik ve gazilik bu toprakların sigortasıdır”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, “Bordo Berelilier 2: Afrin” filminin Bursa İnegöl’de çekilmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da turizm bölgesi olarak İnegöl’ün sıklıkla isminin anılmasının yanı sıra İnegöllü bir yönetmenin burada bir sinema filmi çekmesinden ötürü Erhan Baytimur’u ve ekibini kutladığını dile getirdi.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça ise konuşmasına; “Bir millet için en onurlu mücadele var olma mücadelesidir.” diyerek başladı. Kısa bir tarih sunumu ile İnegöl ilçesi ve çevresi hakkında bilgi veren Akça; “Bizler bu bilinçle bazı değerleri sürekli hatırlamalıyız. Bu değerler şehitlik ve gaziliktir. Onlar bu toprakların sigortasıdır. “Bordo Bereliler Suriye” filmi ile sevgili arkadaşlar bu değerleri bize hatırlattılar. Sanıyorum ki, ikinci filmde de bu değerleri bize tekrar hatırlatacaklar. Bize de kurumları ve vatandaşları ile bu filme sahip çıkmak düşer diye konuştu.

“Bir teröristin empati kurmasını sağlayacağız”

Birinci filmi “15 Temmuz” ruhuyla çektiklerini dile getiren filmin yönetmeni Erhan Baytimur ise ikinci filmin hikaye olarak çok farklı olduğunu, Afrin’de başlayan bir operasyonun İnegöl’de son bulmasını konu aldığını dile getirdi. Özellikle Türkiye üzerine oynanan oyunların bir tanesini işleyeceklerini dile getiren Baytimur, İnegöl’de olacak bir olayın önlenişini anlatacaklarının altını çizdi. Bu filmde farklı bir şey yapmak istediklerini dile getiren Erhan Baytimur, “Bir teröristin empati kurmasını ve teröristin empati kurarak olaylara bakmasını sağlayacağız. Biz biliyoruz neyin doğru neyin de yanlış olduğunu. Fakat bizim gibi düşünmeye ve empati kurmaya çalışması şimdiye kadar yapılmamış birşey.” dedi.

İlk filmden farklı olarak bu yeni filmde yeni karakterlerin de yer alacağını anlatan Baytimur, filmi İnegöl’de çekmek istediklerinin nedenini İstanbul’a yakınlığının yanı sıra İnegöl’ün doğal güzelliğinin ve atmosferinin ilgilerini çekmesi olduğu olarak açıkladı.

“Filmde herkes benden nefret edecek”

Teker teker tüm oyuncuların da söz aldığı basın toplantısında oyunculardan Emel Dede ise filmde kötü bir karakteri canlandırdığını dile getirdi. Dede sözlerine şöyle devam etti; “Filmde terör örgütü üyesi bir karakteri canlandırıyorum. Bu da seyircide olumsuz duygular uyandıracak. Nefret edecekler benden. Kin ve nefret dolu sahneler için şimdiden özür dilerim. Her filmde birilerinin bir kötü yüz olması gerekir ben de bu nedenle buradayım.