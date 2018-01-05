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Beaten Fame’den yeni single “Kim Bilir?”

“Dünya” şarkısıyla büyük ilgi uyandıran Beaten Fame, yeni teklisi “Kim Bilir?” ile dinleyiciyle buluşuyor.

05 Ocak 2018 Cuma 15:01
Beaten Fame’den yeni single “Kim Bilir?”

Müzik dünyasının yakından tanıdığı, güçlü vokaliyle dikkatleri üzerine çeken Elçin Orçun ve reklam müziği tasarlayarak başladığı müzik dünyasında kendi müziklerini performe eden Güven Gültekin’in 2016 yılında biraraya gelerek kurdukları ve kısa sürede hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Beaten Fame, “Kim Bilir?” teklisi ile dinleyiciyi bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Sözü bestesi Elçin Orçun, düzenlemesi Güven Gültekin imzası taşıyan “Kim Bilir?”, günümüzde yaşamak zorunda bırakıldığımız sıkışıklıklara atıfta bulunarak, rahat bir nefeslik alan açıyor dinleyiciye. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen “doğar her gün, yenilenir ruhum, bu bir savaşsa kazanacak umudum” demeyi de ihmal etmiyor. Umudun karşısında en büyük savaşların bile savunmasız kaldığını bir kez daha hatırlatan sözleriyle Beaten Fame, Hip-Hop, R&B, Break-Beat, Bass, Dub ve elektronik müziği kendi dokunuşlarıyla harmanlayarak çok boyutlu bir müzik halinde dinleyiciye ulaştırıyor.

Beaten Fame’in yeni teklisi “Kim Bilir?” bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de BeatenFameVEVO youtube kanalında yayında.

Anahtar Kelimeler:
Beaten Fame DünyaBeaten FameBeaten Fame Kim BilirElçin OrçunGüven Gültekin
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