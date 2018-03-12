Barış Manço’yla anılarından ‘Barış Köprüsü’ yaptı

Barış Manço’nun Azeri gazeteci arkadaşı Etibar Babayev, ‘Barış Köprüsü’ isimli kitabında ünlü sanatçıyla ilgili anılarını ve fotoğraflarını paylaştı.

Barış Manço’nun Azerbaycan’daki anılarının kaleme alındığı ve fotoğraflarının yer aldığı ’Barış Köprüsü’ adlı kitap ‘Barışseverlerle’ buluştu. Barış Manço Türkiye’nin kültürel mirasını tüm dünyaya aktardığını söyleyen Babayev, “Barış’ın döneminde Türkiye’de Avrupa ile Asya yakasını birleştiren iki köprü vardı; birincisi Boğaziçi köprüsü, ikincisi ise Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Bir tanede canlı köprü vardı. Türkiye’yi tüm dünya ile birleştiren: Barış Manço köprüsü" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞI ŞARKILAR HEPİMİZİN MANEVİ SERVETİDİR"

1989 yılında Barış Manço ile tanıştığını ve 1992 yılında kendisini Bakü’de ziyaret ettiğini söyleyen Babayev, şunları söyledi; "Barış hakkında çok kitap yazıldı. Ancak Barış’ın hayatının bir kısmı Azerbaycan’a bağlıydı. Okuyucuların Barış hakkında genel bilgileri kitapta bulmalarının dışında Azerbaycan’da neler yaptığını kimlerle görüştüğünü fotoğraflı bir şekilde kaleme aldım. Azerbaycan’da Barış’ın siyasiler, sanatçılar, biliminsanları ile yaşadığı anıları bu kitapta yer alıyor. Barış Manço’nun ölümünden sonra Azerbaycan’da nasıl anıldığı hakkında bilgiler yazıldı. Kitapta Barış’ın birçok görmediğiniz fotoğrafları da var. Bugünde Barış’ı herkes seviyor, onun yaptığı şarkılar hepimizin manevi servetidir. Kitabı şimdilik Azerice kaleme aldım, çok kısa sürede Türkiye Türkçesine çevireceğim".

(İHA)