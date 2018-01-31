Barış Manço’nun Kadıköy Moda'daki evine ziyaretçi akını

Usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 19 yıl geçti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan sanatçının Moda’daki evi, ölüm yıldönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Kadıköy Belediyesi ve ailesinin çabaları ile daha önceki yıllarda müzeye çevrilen ev, Manço’nun vefat yıldönümü nedeniyle 31 Ocak’ta saat 00.00’a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço’nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü.

Manço’nun eski komşusu olduğunu söyleyen bir kişi, “Barış Manço benim çocukluğumdan beri hayran olduğum çok sevdiğim bir insan. Üniversitede onunla tanışma fırsatı buldum. Üniversitemize gelmişti. Sohbet etmiştik ve birlikte şarkı söylemiştik. Ölüm haberini aldığımızda arkadaşlarımla evde kahvaltı yapıyorduk. Çok üzülmüştük yani. O anlar aklımıza geldi. Ben bir alt sokakta oturuyorum. Barış Manço’nun çok eski bir komşusuyum. Böyle her gelişimde duygulanıyorum. İşte müzikleri, şarkıları, kullandığı eşyalar. Böyle çok duygulandım” dedi.

Bir başka ziyaretçi ise, “İlk kez geliyorum buraya, büyük bir eksiklik. Çocuklarımı getirdim o yüzden mutluyum. Onların Barış Manço’nun başarılarını görmesi o anlamda da sevindirici. Onlar adına sevindim, kendi adıma üzüldüm” şeklinde konuştu.

“Onun şarkılarını hala dinliyoruz. Müzik grubumuz var şarkılarını da söylüyoruz” diyen gençler ise, “Daha önce gelmeye fırsat bulamamıştım. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Hani Barış Manço tabi ki de ölmedi. Kalbimizde olduğu için biz onu şarkıları ile yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Yaşlı, genç herkesin ilgi gösterdiği Manço’nun evindeki hareketlilik, gece geç saatlere kadar sürdü.