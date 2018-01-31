Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120155
ALTIN
162.341
DOLAR
3.7658
STERLİN
5.3381
EURO
4.6665
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Barış Manço’nun Kadıköy Moda'daki evine ziyaretçi akını

Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 19. yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Manço’nun Kadıköy Moda’daki müzeye çevrilen evi, gece geç saatlere kadar ziyaretçi akınına uğradı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:48
Barış Manço’nun Kadıköy Moda'daki evine ziyaretçi akını

Usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 19 yıl geçti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan sanatçının Moda’daki evi, ölüm yıldönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Kadıköy Belediyesi ve ailesinin çabaları ile daha önceki yıllarda müzeye çevrilen ev, Manço’nun vefat yıldönümü nedeniyle 31 Ocak’ta saat 00.00’a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço’nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü.

Manço’nun eski komşusu olduğunu söyleyen bir kişi, “Barış Manço benim çocukluğumdan beri hayran olduğum çok sevdiğim bir insan. Üniversitede onunla tanışma fırsatı buldum. Üniversitemize gelmişti. Sohbet etmiştik ve birlikte şarkı söylemiştik. Ölüm haberini aldığımızda arkadaşlarımla evde kahvaltı yapıyorduk. Çok üzülmüştük yani. O anlar aklımıza geldi. Ben bir alt sokakta oturuyorum. Barış Manço’nun çok eski bir komşusuyum. Böyle her gelişimde duygulanıyorum. İşte müzikleri, şarkıları, kullandığı eşyalar. Böyle çok duygulandım” dedi.

Bir başka ziyaretçi ise, “İlk kez geliyorum buraya, büyük bir eksiklik. Çocuklarımı getirdim o yüzden mutluyum. Onların Barış Manço’nun başarılarını görmesi o anlamda da sevindirici. Onlar adına sevindim, kendi adıma üzüldüm” şeklinde konuştu.

“Onun şarkılarını hala dinliyoruz. Müzik grubumuz var şarkılarını da söylüyoruz” diyen gençler ise, “Daha önce gelmeye fırsat bulamamıştım. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Hani Barış Manço tabi ki de ölmedi. Kalbimizde olduğu için biz onu şarkıları ile yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Yaşlı, genç herkesin ilgi gösterdiği Manço’nun evindeki hareketlilik, gece geç saatlere kadar sürdü.

Son Güncelleme: 01.02.2018 10:03
Anahtar Kelimeler:
Barış Manço Evi NeredeBarış Manço Evi MüzesiBarış Manço Moda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğanlıkale manzarasıyla turistleri bekliyor
Doğanlıkale manzarasıyla turistleri bekliyor
Büyük Saat Kulesi 92 yıldır her hafta kuruluyor
Büyük Saat Kulesi 92 yıldır her hafta kuruluyor
Sümela Manastırı’nda “Gözetleme Şapeli” ilk kez görüntülendi
Sümela Manastırı’nda “Gözetleme Şapeli” ilk kez görüntülendi
Yasemin Mori'den yeni albüm: “Estrella”
Yasemin Mori'den yeni albüm: “Estrella”
Barış Manço ölümünün 19. yılında Kadıköy’de anılacak
Barış Manço ölümünün 19. yılında Kadıköy’de anılacak
Arapça film Adı Aşk 26 Ocak’ta vizyonda
Arapça film Adı Aşk 26 Ocak’ta vizyonda
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim