Barış Manço ölümünün 19. yılında Kadıköy’de anılacak

Gecede ailesi sahnede sevenleri ile buluşacak ve Full Aksesuar Grubu sahne alacak. Full Aksesuar Grubu, sanatçının eserlerini orijinal plak ve albüm kayıtlarına sadık kalarak seslendirecek.

1 Şubat Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Ailesi ile sevenlerinin bir araya gelip Barış Manço şarkılarının söyleneceği etkinlik herkese açık.

Barış Manço’nun Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda’daki evi ,her yıl olduğu gibi 31 Ocak günü 24:00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.