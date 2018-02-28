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Aybüke Poçan, ikinci klip çalışmalarına başladı

Ocak ayında yayınladığı "Dedim Merhaba" albümünün çıkış şarkısı "Başka Hayatlarda" ile yayınlandığı ilk 3 gün içinde 1.000.000 izlenmeye ulaşan Aybüke Poçan ikinci klip çalışmalarına başladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:43
Aybüke Poçan, ikinci klip çalışmalarına başladı

Yaklaşık bir yıllık sürenin ardından Barış Yerli aranjörlüğünde Nym Stüdyo'da kaydedilen "Dedim Merhaba" albümünden yayınlanan ilk şarkı ile büyük ses getiren Aybüke Poçan, ikinci klip için gün saymaya başladı. "Başka Hayatlarda" klibi için Ayna, Yener Çevik, Burak King, Son Feci Bisiklet gibi isimlerle birlikte müziklerinde yer aldığı "Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?" filminden görüntülere yer veren Aybüke Poçan'ın, ikinci klibinin hangi şarkıya çekileceği ise henüz bilinmiyor.

Aybüke Poçan kimdir?

1997 İstanbul doğumlu olan Aybüke Poçan, müziğe 11 yaşında gitar çalarak başladı. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve besteler yapmaya başlayan Aybüke, dijital platformlarda yayınladığı cover çalışmaları ile alternatif müzik dinleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Çeşitli platformlar üzerinden bestelerinin demo kayıtlarını da paylaşan sanatçı, şimdilerde ise bugüne dek yayınlamış olduğu 4 bestenin de yeni versiyonlarının içinde yer aldığı, 8 şarkılık “Dedim Merhaba” albümü ile herkese merhaba demeye hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıllık sürenin ardından hazırlanan albümün enstrüman kayıtları By Studio’da gerçekleşirken, vokal kayıtları ise Barış Yerli aranjörlüğünde İstanbul’da yer alan Nym Stüdyo’da yapıldı.Yapımcılığını radyo programcısı Aytuğ Çakır’ın üstlendiği ve Piva Music etiketi ile çıkacak olan albümün kapağında yer alan illüstrasyon çizimleri ise başarılı müzisyen ve illüstrasyon sanatçısı Nilipek’e ait.

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