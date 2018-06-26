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Aya Varvara Kilisesi’ne Arap turist ilgisi

Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan tarihi Sümela Manastırı’nda devam eden bakım ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olmasından dolayı yöreye gelen turistler alternatif olarak manastırın hemen alt kısmında yer alan Aya Varvara Kilisesi’ni ziyaret ediyor.

26 Haziran 2018 Salı 10:29
Aya Varvara Kilisesi’ne Arap turist ilgisi

Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan tarihi Sümela Manastırı’nda devam eden bakım ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olmasından dolayı yöreye gelen turistler alternatif olarak manastırın hemen alt kısmında yer alan Aya Varvara Kilisesi’ni ziyaret ediyor.

Atıl durumda bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan restorasyon ve rövele çalışmalarının ardından 2017 yılında Temmuz ayında ziyarete açılan Aya Varvara Kilisesi’ni bu yılın ilk 5 aylık döneminde yaklaşık 80 bin turist ziyaret ederken, geçtiğimiz yıl Temmuz ayından yıl sonuna kadar ise 150 bin kişi ziyaret etti.

Aya Varvara Kilisesi’ne son dönemde Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, Sümela Manastırı’ndaki kaya güçlendirme çalışmalarının da sonuna doğru gelindi belirtildi.

SÜMELA MANASTIRI’NIN YAKLAŞIK 4 AYLIK BİR ÇALIŞMANIN ARDINDAN TURİZME AÇILMASI PLANLANIYOR

Sümela’yı ziyarete gelen turistler burasının ziyarete kapalı olması nedeniyle Aya Varvara Kilise’sini gezmek zorunda kaldıklarını belirtirlerken, yine de çok memnun olduklarını söylediler. Sümela’yı bir sonraki yıl görmek için tekrar geleceklerini belirten bazı ziyaretçiler bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Aya Varvara’ya girişte ziyaretçilerden herhangi bir ücret alınmazken, önümüzdeki günlerde buraya ziyaretin daha da yoğun olacağı kaydedildi.

Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından bu yıl sonuna doğru Sümela Manastırı’nın tekrar turizme açılması planlanırken, Manastır 22 Eylül 2015 tarihinden bu yana ziyarete kapalı bulunuyor.

Manastırda en zor bölüm olan ve daha önce parçalanması düşünülen bin 600 tonluk kayanın sabitlendirilmesi planlanırken, yine bu kayanın yarı çapı büyüklüğünde olan 750 tonluk kaya parçasının ise parçalanarak yerinden söküleceği belirtildi.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)
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