Ataşehir’de hurda heykel sergisi

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da eserleriyle adından söz ettiren sanatçı Cem Özkan’ın ‘Hurda Heykel Sergisi’ni ziyaretçileriyle buluşturacak. Özellikle bir ton ağırlığındaki ‘Merkür Atı’ sanatseverleri kendine hayran bırakacak. Doğanın gücünün metalle sergilenmesini amaçlayan sergi, 23 Şubat - 11 Mart 2018 tarihleri arasında ilk kez yeme,içme ve eğlence merkezinde ziyaretçilerle bir araya gelecek olan 3 farklı eser ile sanatçının en özel çalışması olan ve 7 bin parçayla, 1 yıllık emekle hazırlanan 1 ton ağırlığındaki Merkür atı, 17 gün boyunca havuz katında sergilenecek.