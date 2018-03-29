Asırlık "Çahpur" çeşmesi ayağa kaldırılıyor

2. Abdülhamit Han’ın yaptırdığı tarihi Harput Mahallesi su yolunda bulunan 118 yıllık ’Çahpur Çeşmesi’nde Elazığ Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Haput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen 19. yüzyıla ait 2. Abdülhamithan’ın yaptırdığı Çahpur Çeşmesi’nde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik kazı ve sondaj çalışmaları başlatıldı. Çeşmesinin restorasyonu için başlatılan çalışma çerçevesinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilerek, rekreasyon alanına dönüştürülmesi planlanıyor.

Çahpur Çeşmesi’nin 1900’lü yılların başında yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "İkinci Abdülhamit Han’ın yaptırtığı bir çeşmedir. Biz tamamen yok olma aşamasına gelmiş olan çeşmenin önce etrafında bir kazı yaptırdık. Akabinde o dönemin projelerini ve yapılma şeklini ortaya çıkardık. Projesini yeniden çizdik ve ihalesini yaptık. Şuanda yapılma aşamaları başladı. Bu yıl içinde çeşme eski haliyle Elazığ’ımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Harput’taki çalışmaların sadece Çahpur Çeşmesi’yle sınırlı kalmadığını aktaran Başkan Yanılmaz, "Harput Kalesi’ndeki kazılar, karşısındaki kale hamamında olan kazılar, akabinde Ulu Cami ile Sara Hatun Camii arasında yaptığımız kazılar var. Ortaya çıkardığımız bir Osmanlı mahallesi var. Osmanlı Konağında, Dabakhane Mescidinde ve diğer hanlarda, kiliselerde, camilerde yaptığımız çalışmalarla Harput’u yeniden ayağa kaldırıyoruz. Harput o tarihi misyonuna, kadim medeniyetine uygun olarak yapılarla yeniden donatılacak" diye konuştu.

Çahpur Çeşmesi’nin 19. yüzyıl mimarisine uygun bir şekilde su yolu alanında inşa edildiğini vurgulayan KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, "Bu alan Osmanlı döneminde Amerikan kolejinin ve Fırat kolejinin bulunmuş olduğu alandı. Burası tamamen yerleşim alanıydı. Burada insanlar gezer ve su ihtiyaçlarını giderirlerdi. Çünkü burası o dönem içinde rekreasyon alanıydı. Tarihi serüvenine baktığımızda çeşme 19’uncu yüzyıl mimari üslubuna uygun bir şekilde, düzgün kesme taşlarla yapılmış ve eyvanlı çeşmeler grubuna girmektedir. 19’uncu yüzyılda inşa edilen çeşme günümüze kadar ayakta kalabilmiş. Sadece üst eyvan dediğimiz tonuz kısmı yıkılmış. Elazığ Belediyesi olarak buranın restorasyon çalışmasını başlatmış bulunmaktayız" bilgisini verdi.

(Kamil Can Kılıç/İHA)